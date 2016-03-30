​В мире ожидается новый экономический кризис - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Изменения ряда ключевых нормативов в рамках стандарта "Базель III" с 1 января 2018 года создадут трудности в сфере кредитования. Как сообщает Report со ссылкой на Вести Экономика, по мнению аналитиков Bloomberg, новые нормы еще больше ограничат возможности банков кредитовать и вынудят их представлять средства только самым надежным заемщикам.

По мнению колумниста Bloomberg Gadfly Кристофера Ленгера, как и при любом финансовом регулировании, последствия начнут ощущаться даже раньше даты реализации.

Как считают опрошенные агентством Bloomberg аналитики, подобные меры лишь будут способствовать росту числа банкротств по всему миру.

Два ключевых норматива, которые заработают с начала 2018 года, включают внедрение нового порядка расчета показателя чистого стабильного фондирования, предусмотренного в рамках пакета реформ "Базеля III" по регулированию риска ликвидности, и замену МСФО (IAS) 39 на последнюю последнюю версию МСФО (IFRS) 9. По сравнению с предыдущими четвертая версия МСФО (IFRS) 9 содержит ряд новых положений, касающихся классификации и оценки финансовых активов. Кроме того, в эту версию добавлен ряд требований по учету ожидаемых кредитных убытков (expected credit losses) в отношении финансовых активов и обязанностей (commitments) по продлению кредита.

Стандарт "Базель III" уже не раз был раскритикован экономистами, поскольку способствует снижению ликвидности на мировых рынках и замедлению роста кредитования.

Согласно предлагаемым правилам компании с более высокими доходами и низкой закредитованностью потребуют от банков меньший объем капитала, то есть у банков будет стимул кредитовать только крупные корпорации с наиболее устоявшимся бизнесом. Очевидно, что в таких условиях первым пострадает мелкий и средний бизнес, который может просто лишиться доступа к кредитным ресурсам.

Банкам становится все труднее стимулировать рост глобальной экономики, независимо от того, насколько низкими - или даже отрицательными - являются ключевые ставки. Банки вынуждены будут затянуть пояса, а это означает еще большее количество банкротств, увольнений и сокращение рабочих мест, что очень напоминает сценарий мирового кризиса.