В банках Азербайджана маржа приближается к минимальному значению

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Процесс стабилизации валютного рынка Азербайджана продолжается. Как сообщает Report, в настоящее время в коммерческих банках страны разница между покупкой и продажей доллара составляет примерно 0,02 гяпика (1 доллар – 2 гяпика). Наиболее выгодный курс покупки доллара равен 1,71 маната, продажи - 1,73 маната. Отметим, что несколько недель назад маржа в лучшем случае достигала 0,05 маната.

Аналитическая группа Report полагает, что разница между покупкой и продажей в ближайшие недели будет сужена до 0,01 маната: "Сужение маржи ограничить деятельность черного рынка. Помимо этого, доллар, вероятно, стабилизируется на текущем уровне. Официальный курс доллара вначале сформируется в диапазоне 1,70-1,75 AZN/USD, а ростом цен на нефть в летние месяцы может откатиться до 1,65 AZN/USD. К концу года курс вновь повысится до 1,70-1,75 AZN/USD".

Следует отметить, что меры, предпринимаемые Центробанком Азербайджана (ЦБА) в рамках жесткой денежно-кредитной политики, обеспечат стабильность курса доллара.