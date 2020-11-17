"Увезти нельзя уничтожить": где Армения ставит запятую?

Армяне продолжают сжигать дома и леса

По трехстороннему заявлению президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, оккупационные войска должны были покинуть Кельбаджарский район еще 15 ноября. Но армяне никак с этим не могут смириться, поэтому уходя пытаюсь везде оставить "след", разрушая все что можно и даже то, что священно для каждого армянина. Такое поведение не является новшеством. Ведь в 1993 году армяне делали тоже самое: тоже горели дома, и их тоже жгли армяне - но совсем при других обстоятельствах. Обстоятельства изменились, а "вандалистский" инстинкт армян все еще набирает обороты. 27 лет назад армянские формирования оккупировали территорию района, азербайджанское население бежало, причем в мороз, пока многие замерзали насмерть , армяне принялись уничтожать их жилища. Но сегодня армяне без какого-либо физического давления, без насилия покидают район. Им давали не 10 часов, а намного больше; в них не стреляют, им не угрожают, как это было с азербайджанским населением. И все равно, они называют это "большой потерей" и официально выпросили еще 10 дней для того, чтобы полностью покинуть Кельбаджар. Азербайджанская сторона согласилась предоставить Армении отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября. Об этом заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, добавив, что это делается "из соображений гуманизма и в связи со сложными природными условиями". Но почему Армения не может спокойно "попрощаться" с землей, где 27 лет жила как оккупант?

"Сжигая дотла"- главный девиз армян

Журналисты наблюдали на дороге, связывающей Кельбаджарский район с Арменией, грузовики, загруженные домашними вещами, легковые автомобили с навьюченными на них шкафами и холодильниками, и даже овец, которых перегоняли в сторону Армении. Но этим армяне не довольствуются. Они сжигают все, что видят у себя на пути. Дома, школы, военные части - все подверглось разрушению со стороны армян, будто бы они получают удовольствие от такого рода злодеяний.

Но наряду с этим полыхает и красота Кельбаджара, горят, а также вырубаются те леса, которые делают этот район одним из самых живописных в регионе. Почему эти действия не видит мировое сообщество? Ведь это самая настоящая экологическая катастрофа. Почему организации по защите окружающей среды готовы кричать на весь мир о пожарах по всему миру, но не замечают того, что происходит в Кельбаджарских лесах?

Естественно, любому азербайджанцу неприятно видеть подобные сцены. Но армяне не смогут выйти сухим из воды в этой ситуации. Проблемы экологии - достаточно щепетильная тема для многих стран Европы и Америки. Долго закрывать глаза на акты вандализма не получится, ведь факты говорят обо всем. Азербайджан еще продемонстрирует миру истинное лицо Армении. А если они попытаются прибегнуть к старому доброму методу- обвинять во всем невинных азербайджанцев, то такие попытки обречены на полный провал.

"Это экологическое преступление, которое наносит вред обстановке в регионе и в мире, в целом. Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к мировым государствам, международным организациям, в том числе международным структурам в области защиты экологии и окружающей среды для того, чтобы остановить Армению, превратившей подтвержденный фактами местных и зарубежных СМИ экологический террор в средство оккупации", - сообщили в Аппарате омбудсмена.

Долгое "прощание" с Худаваном

Как и было упомянуто ранее, армяне поджигают дома и леса на территории района, но, кроме этого, они начали разрушать находящийся здесь древний албанский памятник - монастырский комплекс "Худаван", основанный в VI-VII веках. Они выносят из монастыря древние ценные предметы и экспонаты, вывозя их в Армению. И это не первый акт вандализма. После оккупации азербайджанских земель храм "Худаван" неоднократно подвергался разрушениям со стороны армян. Армяне вырубили кресты и уничтожили надписи в албанской церкви, пытаясь тем самым фальсифицировать историю. Сейчас армяне незаконно вывозят из монастыря в Армению колокола и другие ценные предметы. Тут уместен вопрос: что для армянского народа является по истине священным, если они оскверняют церкви на территории Карабаха?

Ранее известны и другие случаи, когда армяне разрушали мечети и превращали их в настоящий свинарник. А азербайджанскую мечеть, построенную в Шуше, выдали как "достояние персидской культуры".

На очереди, Агдам!

По упомянутому выше заявлению, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, а Лачинский район - до 1 декабря, но Азербайджан проявив огромный гуманизм продлила время вывода населения и войск с Кельбаджара до 25 ноября. А это значит, что через буквально 4-5 дней к Азербайджану первым присоединится Агдамский район.

В отличие от Армении, Азербайджан полностью соблюдает правила как войны, так и мира. Наша армия, которая не атакует мирных жителей и населенные пункты во время военных операций, теперь обеспечивает мирный возврат оккупированных территорий, а гуманный шаг, который сделал Азербайджан в случае с Кельбаджаром, очень положительно повлияет на международный имидж государства.