Убыток Госнефтефонда Азербайджана в октябре составил 460 млн. долларов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в октябре потерпел убытки в размере 460 млн. долларов вследствие падения стоимости валют в инвестиционном портфеле фонда по отношению к доллару и удешевления золота.

По данным аналитической группы Report, наибольший убыток отмечается в связи с ослаблением евро по отношению к доллару. Так, на падение курса USD/EUR фонд потерял более 278 млн. долларов. Второе место среди убыточных активов занимает британский фунт стерлингов. Активы в этой валюте обесценились на 93 млн. доллара. На третьем месте находятся золотые активы, принесшие фонду убыток в размере 40,5 млн. долларов. Убыток от обесценивания японской иены составил 11,6 млн. долларов, турецкой лиры - 12,1 млн. долларов, корейского вона - 12,3 млн. долларов, китайского юаня – 7,3 млн. долларов, российского рубля – 3,3 млн. долларов, австралийского доллара – 1,4 млн. долларов.

Аналитическая группа Report прогнозирует еще большее укрепление доллара в ближайшие годы: "Поэтому желательно хранить резервы в долларах США".

Напомним, ранее заместитель исполнительного директора ГНФАР Исрафил Мамедов сообщил в интервью еженедельной финансовой газете Nikkei Veritas, что фонд намерен в ближайшее время увеличить инвестиции в акции с 15 до 25%. Аналитики Report считают, что с учетом вероятности продолжительного финансового кризиса наиболее эффективным будет вложение долларовых средств в облигации, так как в условиях углубления кризиса облигации являются самым ликвидным финансовым инструментом.

"Помимо этого, хотелось бы заострить внимание на увеличении манатных средств в инвестиционном портфеле ГНФАР. Так, объем манатной массы в портфеле фонда вырос до 5,2% (более 3 млрд. по сегодняшнему курсу), и ожидается продолжение этого процесса в будущем, так как спрос на валюту на валютном рынке Азербайджана удовлетворяется, в основном, за счет фонда, что равно примерно 9 млрд. манатов. Именно в этом объеме ожидается импорт в Азербайджане по итогам 2016 года. Однако трансферт ГНФАР в госбюджет составляет 7,6 млрд. манатов или 4,8 млрд. долларов. Это означает дополнительный спрос на валюту в объеме 4 млрд. долларов, и именно этот фактор определяет основу возникшего на рынке спроса. Ожидается, что на конец текущего года в портфеле ГНФАР сформируется сумма в размере 6,1 млрд. манатов или несколько меньше, которую планируется перечислить в бюджет следующего года. То есть в следующем году ГНФАР может отменить участие на валютных аукционах. Однако это невозможно. В результате, надо сократить объемы импорта в Азербайджан, чтобы увеличить удельный вес маната в портфеле ГНФАР", - отмечают аналитики Report.