​Эксперт: Турецко-армянские отношения войдут в линию более жестких контрмер - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Армянская диаспора сегодня стала незначимым инструментом давления Запада в политической игре против Турции, заявил Report научный сотрудник Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), историк Ризван Гусейнов, комментируя последствия проведения Арменией мероприятий по поводу столетия так называемого "геноцида армян".

"За прошедшие 40 лет после того, как была поднята и актуализирована тема пресловутого "геноцида армян", максимум, что смогли сделать армяне - это совершить ряд терактов в 70-80-ые годы против турецких дипломатов и граждан - в самой Турции, странах Европы, США. После этой волны начались жестокие репрессии против "армянского терроризма". Турция ультимативно потребовала от стран Европы и США ликвидировать базы армянских террористов, которые в основном располагались в странах Европы и Америки и на контролируемых США точках на Ближнем Востоке. После этого пошел спад интереса к этой теме", - отметил историк.

Говоря о целях актуализации армянской диаспорой вопроса так называемого "геноцида армян", сотрудник института отметил, что диаспора таким образом пытается добиться нескольких целей.

"Во-первых, добиться выплаты от Турции компенсаций якобы жертвам геноцида.

Во-вторых, предъявить Турции территориальные претензии на определенные регионы страны, которые якобы должны были перейти в состав Армении в начале 20 века.

В-третьих, добиться от политических властей Турции официального признания геноцида и признания своей вины", - сказал он.

Р.Гусейнов выразил мнение, что ни по одному из вышеуказанных пунктов армяне не смогут добиться своего по той причине, что "нет такой силы, которая могла бы принудить Турцию сделать это".

Он также пояснил, что признание "геноцида армян" и исполнение требований армянской диаспоры сегодня не соответствует стратегическим интересам США и европейских держав: "Они готовы использовать рычаг против Турции, но не более того. Максимум - уколоть ее".

"Естественно, шумиха вокруг столетия так называемого "геноцида" согласно и юридическим, и политическим канонам пойдет на серьезный спад, и интерес к этому вопросу упадет", - заявил Р.Гусейнов.

Комментируя вопрос о турецко-армянских отношениях в контексте приближающегося 100-летия событий 1915 года, эксперт отметил, что политическая игра по якобы сближению Армении и Турции и открытию армяно-турецких границ, никоим образом не устраивала Турцию, которая столкнулась с давлением Запада в этом вопросе.

"Турции объяснили, что подписание Цюрихских протоколов необходимо для ее же имиджа. Первую же осечку дала Армения, которая стала затягивать с выполнением пунктов данного договора", - отметил историк.

По его словам, Россия никогда бы не допустила открытия границ между "натовской" Турцией и Арменией, являющейся членом Организации договора о коллективной безопасности.

"Турция, которую сегодня не связывают никакие обязательства и которая дала много шансов армянской стороне для сближения, в том числе и в вопросе так называемого "геноцида армян", имеет полное моральное и политическое право идти на ужесточение отношений с учетом интересов Азербайджана и призывов международного сообщества - вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий.

Я думаю, турецко-армянские отношения войдут в линию более жестких контрмер. Потепления, однозначно, ожидать не стоит", - сказал он.