​Трехсторонний бакинский саммит - что ожидают стороны друг от друга - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Вчера состоялась ожидаемая встреча президентов Азербайджана, России и Ирана.

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Баку за день до приезда российского лидера Владимира Путина.

На проведенных главой Исламской Республики Иран встречах обсуждались также вопросы, связанные с освобождением оккупированных территорий и взаимными экономическими интересами.

После двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Хасан Рухани заявил о постоянной поддержке Ираном территориальной целостности Азербайджана: "Конфликты в регионе должны решаться мирным путем. Будучи соседом Азербайджана и Армении, Иран пытается добиться мирного урегулирования конфликта, и Иран воспользуется всеми возможностями для урегулирования конфликта".

Президент ИРИ также подчеркнул вопрос неприкосновенности границ стран и заявил о важности развития свободных торговых связей между Ираном и Азербайджаном.

На встречи стороны затронули вопрос снятия визового режима между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешную работу совместной межправительственной комиссии: "Открытие в Нефтчале в канун визита автомобильного завода является важным событием. В этом году товарооборот между Азербайджаном и Ираном возрос на 66%".

Ильхам Алиев отметил о закладке в ближайшее время фундамента фармацевтического завода, который будет работать по иранской технологии: "Принимаются также серьезные шаги для создания транспортного коридора "Север-Юг".

До конца этого года Азербайджан проведет железную дорогу до иранской границы. Сегодня подписан меморандум для ускорения процесса реализации транспортного коридора "Север-Юг". Азербайджанская сторона желает в дальнейшем участвовать в финансировании данного проекта.

Президент Ильхам Алиев заявил, что граждане Ирана могут посещать Азербайджан по упрощенной визе: "На встрече также коснулись экологических вопросов и вопросов, связанных с Каспием. Ни в одном вопросе нет серьезных разногласий. Цель заключается в укреплении политических и экономических связей".

На прошедшей с участием президента России трехсторонней встрече прошли обсуждения по реализации проекта "Север-Юг" и "Упрощенный таможенный коридор", направленного на упрощение таможенных процедур.

Отметим, что протяженность транспортного коридора "Север-Юг" более 7 000 км. Данный маршрут мультимодальной перевозки грузов пролегает от Хельсинки, проходит через территории России, Азербайджана и Ирана, индийский порт Мумбай и тянется до Юго-Восточной Азии. Данный маршрут сократил время грузоперевозок из Индии в Россию с 45-ти до 23-х дней.

Осуществление проекта зависит от завершения строительства иранской стороной части железнодорожной линии Астара (Иран) - Астара (Азербайджан).

Предполагается, что данный саммит представит трем странам возможность расширить сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, туризма и пр.

Не исключается также наличие для этого необходимого потенциала.

К примеру, в интервью журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил о вложении российскими компаниями в Азербайджан инвестиций в размере 2,8 млрд. долларов.

Можно перечислить множество подобных информаций, связанных с саммитом. Однако, естественно, что кроме общих интересов в проведении встречи существует и личные интересы каждого государства.

Однако Россия столкнулась с санкциями западных государств из-за аннексии Крыма и политики по отношению к Украине.

После договоренности касательно ядерной программы Ирана уменьшились запреты и в отношении этой страны.

С данной точки зрения наряду с перспективными политическими целями, у Москвы и Тегерана существуют также экономические интересы.

С другой стороны, самый короткий, безопасный и экономичный путь между Ираном и Россией проходит через Азербайджан. С этой точки зрения, эти соседи Азербайджана намерены расценить подобную возможность в собственных интересах.

Поэтому Азербайджан, Иран и Россия приняли решение создать рабочую группу по представляющим взаимный интерес областям.

Естественно, в подобных мероприятиях основная цель Азербайджана заключается в освобождении оккупированных территорий.

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Владимир Путин сказал: "В вопросе урегулирования нагорно-карабахскогно конфликта Россия старается добиться принятия компромиссного решения, которое удовлетворит как Азербайджан, так и Армению. Вы рассказали о Карабахе. Эта проблема осталась нам со времен бывшего СССР. Я знаю, насколько чувствителен данный вопрос. Мы стараемся принять компромиссное решение, которое бы удовлетворило и Азербайджан, и Армению. В указанном вопросе не должно быть победителя. Народы обеих стран должны быть победителями и оба государства должны решить этот сложный вопрос с точки зрения обеспечения интересов сегодняшнего дня и будущего поколения".

Хотелось бы напомнить, что 10 августа президент России Владимир Путин примет в РФ армянского коллегу Сержа Саргсяна. Заявление, сделанное до визита президента Армении в Россию, в очередной раз демонстрирует традиционную позицию Москвы по поводу Нагорного Карабаха.

В своем выступлении на саммите президент Ильхам Алиев заявил о недопустимости существующего в Нагорном Карабахе статуса-кво: "Международное сообщество и международные организации признают территориальную целостность Азербайджана и выступают сторонниками справедливого решения конфликта в рамках норм международного права. Конфликт непременно должен быть урегулирован в соответствии с нормами международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана".

В декларации трехсторонней встречи в верхах отмечается: "Стороны признаются, что нерешенные конфликты в регионе препятствуют региональному сотрудничеству. И с этой точки зрения они отмечают важность скорейшего мирного урегулирования конфликтов в рамках принципов и норм международного права и на основе принятых решений и документов".

Таким образом, саммит выявил цели и интересы сторон. Развитие событий и новые встречи могут послужить индикатором в обеспечении данных интересов. Новую встречу в подобном формате планируется провести в Иране.