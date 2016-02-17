​Так и не ставшее известным пенальти, забитое в Азербайджане 21 год назад - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ После необычного пенальти в XXIV туре чемпионата Испании между "Барселоной" и "Сельтой" выяснилось, что аналогичный случай имел место и в Азербайджане.

Как сообщает Report, это было на матче между командами "Нефтчи" и "Памбыгчы" (Барда) 18 апреля 1995 года.

Во второй части игры владельцы поля получили право на пенальти. В это время, вместо того, чтобы забить мяч в ворота, Юнис Гусейнов передал его считающемуся в истории Азербайджана первым легионером Отару Коргалидзе, который и забил гол.

Об этом впервые отметил в своем профиле в Facebook бывший журналист и пресс-секретарь "Нефтчи", ныне менеджер "Габалы" Сабухи Сафиярлы.

В своем статусе экс-футболист Физули Мамедов пишет, что был свидетелем этой игры, на которой с необычным пенальти забили четвертый гол.

В ходе расследования Report выяснилось, что хотя схожее пенальти было забито в Азербайджане еще 21 год назад, оно не вызвало никакого ажиотажа. Это подтверждают и слова участников той игры.

В первую очередь начнем с того, что не сохранился даже протокол игры. Поэтому, в книге "Нефтчи-70, Не забытое прошлое" ("Neftçi-70, Unudulmayan keçmiş") нашли место сведения лишь о составах команд и авторах забитых голов: "Я не помню точно, откуда были взяты те или иные сведения. Протоколы не остались даже в архиве АФФА. Поэтому, многие материалы собраны из газет".

Согласно представленной в книге информации, игрой на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова управлял рефери из Гянджи Магомед Мамедов. Игра, за которой следили 600 зрителей, завершилась победой владельцев поля со счетом 6:0. Однако точное время забитых голов не указывается. Выходит, что к перерыву "Нефтчи" шел со счетом 3:0. Первые 2 гола были забиты Арифом Асадовым и Юнисом Гусейновым. Остальные 4 гола поровну разделили Назим Алиев и Отар Коргалидзе. Указывается, что один из голов Отара Коргалидзе был забит с пенальти. Хотя, согласно правилам, его нужно было указать в протоколе не как невыполненное, а как не забитое пенальти.

Из всех авторов голов не удалось поговорить лишь с Отаром Коргалидзе. Вместо этого, Ю.Гусейнов сказал, что в те годы "Нефтчи" был сильнее многих соперников и по этой причине на играх зачастую фантазировал: "Когда было выполнено это пенальти, мы лидировали с большой разницей в счете. Однако, точный счет я не помню. Я подошел к мячу и бросил его чуть вперед, а Коргалидзе выбежал из-за пределов штрафной площадки и бросил мяч в ворота. В то время выполнение подобных пенальти было вполне возможно.

Однако, о розыгрыше пенальти Месси и Луиса Суареса сразу же узнал весь мир, так как в этот момент за игрой следили многие. А подробности забитого нами пенальти не припоминаем даже мы сами".

В заявлении Report автор первого гола А.Асадов рассказал интересные моменты, связанные с голом, забитым после необычного пенальти: "Тогда "Нефтчи" был очень сильной командой. Еще до игры мы договорились, что если представится возможность для пенальти, мы выполним его именно так. Мы хотели показать своего рода шоу".

Кроме протоколов исторической игры, также не удалось приобрести и видеоматериалы.

Как сообщил Report руководитель Департамента прессы и связей с общественностью клуба "Нефтчи" Мехман Расулов, они затрудняются в сборе видеоматериалов игр, проведенных клубом со времен приобретения независимости. Он отметил, что для приобретения кадров 1990 годов были направлены письма в Национальное архивное управление и AzTV.

Отметим, что сейчас Лионелю Месси и Луису Суаресу 29 лет. 21 год назад, когда на чемпионате Азербайджана было забито необычное пенальти, они только-только изучали тайны футбола.

Однако сегодня, наряду с тандемом Месси-Суарес, распространяются видеокадры забитых в других странах аналогичных голов.

Что же касается забитого ранее гола тандема Юнис Гусейнов-Отар Коргалидзе, в протоколе нельзя найти ни точного времени забитого гола, ни фото или же видеоматериала.

Пенальти, забитое в Азербайджане в первые годы независимости, так и не стало известно миру...