Суть обращения "предавших Родину" 47 сенаторов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ На официальном сайте Белого дома приступили к кампании сбора подписей для осуждения 47 сенаторов-республиканцев США по обвинению в "предательстве Родине".

Как сообщает Report, в случае, если в течение 30-ти дней количество собранных подписей достигнет 100 тыс., Белому дому придется высказать свое мнение по этому вопросу. Хотя с начала кампании прошло всего два дня, уже собрано более 190 тыс. подписей.

В размещенной на сайте петиции отмечается: "9 марта 2015 года 47 сенаторов США предали Родину, нарушив "Закон Логана" 1799 года, запрещающий проведение не имеющими должностных полномочий гражданами обсуждений с правительствами зарубежных стран. Нарушение данного закона является тяжким преступлением. Согласно федеральным законам, нарушившие закон приговариваются к трем годам лишения свободы".

Обратившись к лидерам иранской власти, 47 сенаторов отметили, что в случае не утверждения в Конгрессе закона о ядерной программе Ирана, продвижений в достигнутой при президентстве Барака Обамы договоренности между официальными лицами двух стран не будет. Сенаторы считают, что президент, который придет к власти после истечения в январе 2017 года президентского срока Барака Обамы, сможет решить вопрос одной подписью. Кроме того, сенаторы заявили, что Конгресс достаточно надежен и сенаторы будут занимать данный пост пожизненно.

Сенаторы считают, что Конгресс может аннулировать утвержденное президентом решение. Напомним, что обращение сенаторов было встречено также критикой их коллег.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил об их недоверии к США.

Президент Барак Обама представляет Демократическую партию США. Однако в Конгрессе партия республиканцев уже составляет большинство. С этой точки зрения из заявления сенаторов можно прийти к следующему выводу:

1) Надеясь на победу на очередных президентских выборах кандидата от республиканцев, сенаторы хотят, чтобы иранский вопрос был решен президентом-республиканцем;

2) Сенаторы хотят активизации роли Конгресса в американо-иранских переговорах;

3) Они хотят напомнить, что Республиканская партия является традиционным другом Ирана;

4) Пытаются направить внимание на безуспешность политики демократов в отношении Ирана.