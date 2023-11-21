США обновляют свои провокационные технологии: Формируются компактные, оперативные группы

США используют различные методы для контроля над целевыми странами. Одним из наиболее распространенных методов является поддержка оппозиционных организаций в этих странах, для чего сформирована как правовая основа, так и механизмы исполнения. Созданы мног

США используют различные методы для контроля над целевыми странами. Одним из наиболее распространенных методов является поддержка оппозиционных организаций в этих странах, для чего сформирована как правовая основа, так и механизмы исполнения. Созданы многочисленные донорские институты, фонды помощи - USAID, NED, Фонд Маршалла, IREX и десятки других «международных институтов» выступают в качестве исполнителей именно таких программ. На первый взгляд они действуют под видом «поддержки демократического развития» и с этой целью «предоставляют гранты». Но реальность такова, что эти организации, завлекая местные сообщества финансовыми средствами, пытаются сформировать протест в обществе к законным властям.

Последняя информация, ообнародованная Службой государственной безопасности Грузии в октябре, является одним из ярких примеров этого. Стало известно, что USAID провел в Тбилиси «совместные с местными НПО» учения на тему «оказание гуманитарной помощи больным». Но участников обучали «методам подготовки государственного переворота».

Когда говорится «об оппозиционных группах, поддерживаемых USAID», имеется в виду не только оппозиционные политические партии. В прежние годы методика была иной: для провокаций в отдельных странах основной упор делался на сотрудничестве с конкретными политическими организациями. Но так как предоставление финансовых средств политическим партиям извне запрещено законодательством, вокруг них были сформированы «НПО и СМИ». Путем выделения этим «НПО» и «СМИ» огромных «грантовых средств», фактически финансировалась деятельность политической партии, стоящей в центре этой пирамиды. Все помнят НПО и СМИ, которые вращались вокруг ПНФА и Партии Мусават в 1990-х - начале 2000-х годов.

В последние годы ситуация меняется. Провокационные институты США обновляют свои методы. Теперь они сосредоточены не только на политических партиях и деятелях. "НПО" и "СМИ" не концентрируются вокруг какой-то политической партии и не координируются через нее. Они поддерживают все маргинализированные группы, которые противоречат национальной идее, нарушают гармонию общества. Например, они принимают непосредственное участие в организации и активизации «радикального феминизма» в Азербайджане.

«Радикальные феминистки» выступают против института семьи, пропагандируют нетрадиционные отношения, называют национальное самосознание «отсталым менталитетом". Западные институты, поддерживая «радикальных феминисток", формируют общество, лишенное моральных устоев, традиций, забывшее о своей национальной идентичности. Все помнят, какие беспорядки совершили «национальные феминистки» во время акции в Баку 8 марта 2020 года.

Например, одна из "лидеров феминисток" Нармина Шахмарзаде, стала «знаменитой» после того, как в 2019 году оскорбила память национального героя Мубариза Ибрагимова. Данный случай показывает, что люди из этого круга получают указания не с одного, а с нескольких направлений. Они совершают диверсии различного назначения, чтобы создать замешательство в обществе.

Но один из самых примечательных примеров подобной деятельности появился накануне 44-дневной Отечественной войны. Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян возобновила кампанию «Женщины за мир», которую она запустила еще в 2018 году. Она пыталась продемонстрировать, что Армения якобы хочет мира, а Азербайджан - против. Дело в том, что среди сторонников этой авантюры Анны Акопян оказались и «азербайджанцы». Среди подписей в поддержку данной инициативы оказались и 74 «азербайджанские», в основном представителей "радикального феминизма".

Вывод таков: поддерживая и организуя "радикальный феминизм", западные институты готовят новый механизм вмешательства в социальные и политические процессы в стране.

В 2022 году, когда в Азербайджане был принят "Закон о медиа", перед Милли Меджлисом прошла "акция протеста". Выяснилось, что хотя пикет был оформлен как "акция протеста журналистов", в нем приняли участие всего два "журналиста". Остальные были "феминистскими активистками".

Одним словом, под зонтиком «Национальные феминистки» сформирована «гибкая и деловая группа", которая может быть использована против Азербайджана. Сейчас наблюдаются попытки применить данную модель и в других направлениях.

Модель "радикального феминизма" применяется в СМИ и НПО

Севиндж Вагифгызы входит в число лидеров «национальных феминисток». Она сыграла важную роль в организации и функционировании «радикального феминизма". Но параллельно она является и главным редактором новостного портала Abzas.net, который распространяет дезинформацию антиазербайджанского содержания. Например, 22 июня 2023 года армянские (news.am) и международные СМИ (JAM) сообщили, что «сотрудник Abzas.net подвергся серьезному насилию со стороны полиции при освещении событий в Гедабее». То есть представители Abzas.net передали иностранным медиа факт, что «в Гедабее есть напряженность. На журналистов, которые хотят освещать эти события, оказывается давление». Статья под названием «Насилие в отношении журналистов, освещавших события в Гедабее», охотно тиражируемая в зарубежных СМИ, была написана со ссылкой на сотрудника «Abzas Media» Наргиз Асаламову и журналиста «Голоса Америки» Нигяр Мубариз.

Обратим внимание на генерального директора сайта Abzas.net - Ульви Гасанлы. Когда «группа феминисток» провела акцию в посольстве США и "отстаивала права пострадавших во время событий в Гедабее", Ульви Гасанли также появился в их рядах. Выяснилось, что он также работал совместно с «радикальными феминистками».

Появление Ульви Гасанли в этой группе не случайно. Он является одним из основателей оппозиционного молодежного союза НИДА. В 2016 году он был одним из проводников кампании, превратив фразу «праздник цветов» в «праздник рабов». Именно за это он и привлек внимание «провокационной сети».

В настоящее время он является связующим звеном между «радикальными феминистками» и СМИ, а оттуда эта цепь идет в сектор НПО. Но на этом процесс не заканчивается.

Еще один представитель «радикальных феминисток» - Хадиджа Исмаил - главный редактор «Toplum TV». Официальным основателем этого телевидения является Алескер Мамедли, который позиционирует себя как юрист/эксперт по медиа. Сайт «Arqument.az» также находится под его курацией. Главный редактор сайта «Arqument.az» - Шамшад Ага параллельно является редактором «Toplum TV».

Редакция «Toplum TV» размещена в офисе «Института демократических инициатив" (ИДИ), что позволяет координировать «Toplum TV» с ИДИ.

Основатель «Института демократических инициатив" - Акиф Гурбанов. Эта организация также зарегистрирована в Грузии как «независимая неправительственная организация» с идентификационным кодом 406331063.

Институт демократических инициатив является азербайджанским представителем международного проекта «Проверка фактов». В официальном докладе указывается, что проект «Проверка фактов» (Fact Check) был создан с целью предотвращения воздействия на общественность информационных манипуляций. Он проверяет, соответствуют ли утверждения общественно - политических деятелей действительности, выполняют ли политики свои обещания или нет. Кроме того, он контролирует законодательство по странам, осуществляет общественный контроль над тем, насколько эффективно законы применяются на практике и т.д. Но в пику официально заявленным целям, сайт сам нарушает принцип баланса, допускает информационные манипуляции. Хотя в целом он должен проверять высказывания общественно-политических деятелей, в Азербайджане он больше изучает выступления представителей власти и провластных лиц, причем заявляя, что они «лгут». Обычно они не проверяют представителей оппозиции, но даже когда оппозиционный деятель становится объектом проверки Fact Check, он обязательно "говорит правду". Таким образом, этот проект стал рупором политической оппозиции.

Как видно, существуют несколько сетей, построенных по примеру Abzas.net, редакции "Toplum TV", "Института демократических инициатив". Генеральный директор Abzas.net Ульви Гасанлы является представителем как СМИ, так и НПО, Акиф Гурбанов также представлен как в СМИ, так и в секторе НПО.

Хотя может показаться, что эти сети независимы и не особо взаимодействуют, в конечном итоге оказывается, что они управляются из одного центра. Самым интересным нюансом является то, как устанавливаются связующие звенья между этими сетями, которые, на первый взгляд, выглядят независимыми. Но подробный анализ этих звеньев показывает и цели данных сетей, и центры управления ими.

Лейла Мустафаева - главный редактор международного сайта «Проверка фактов» (Fact Checking), официальным представителем которого является Акиф Гурбанов (ИДИ). Она является женой Афгана Мухтарлы, который когда-то был арестован за незаконную передачу грантовых средств из Грузии в Азербайджан. При этом имя Лейлы Мустафаевой упоминается в числе админов сайта Abzas.net. В этом контексте Лейла Мустафаева рассматривается как одно из связующих лиц между сетью Abzas.net и Toplum TV, в том числе и с Институтом демократических инициатив. Но она не единственная, кто принимает решения в этом направлении. Корень координационного центра находится глубже.

Корни учебных центров уходят в США и Европейский союз

Дело в том, что азербайджанский сегмент проекта Fact Checking функционирует как ответвление Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В резюме Лейлы Мустафаевой, размещенном в сети Linkedin, видно, что она, помимо того, что является главным редактором Fact Checking, также работает в Южно-Кавказском офисе проекта OCCRP, а также сотрудничает с Международным консорциумом журналистских расследований (İCİJ), «Meydan TV», Институтом по освещению войны и мира.

Она является выпускницей грузинского Института общественных дел (GIPA), а также программы «Журналистское расследование», организованной OCCRP совместно с Центром медиа-исследований в Риге. При сопоставлении фактов получается, что Лейла Мустафаева координирует сети Abzas.net, Toplum TV, Институт демократических инициатив, OCCRP, ICJJ, Fact Checking. Обратите внимание, что нынешний главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмаил также тесно сотрудничает с OCCRP. Таким образом, круг замыкается. Становится ясно, что сети Abzas.net, Toplum TV, "Институт демократических инициатив" и их окружение функционируют как местный сегмент OCCRP, ICIJ в Азербайджане. Разница в том, что эти учреждения работают не только на информационных платформах. При необходимости они выходят на улицы в качестве «радикальных феминисток» и проводят акции протеста, присоединяясь к политическим требованиям.

Всем известно, как OCCRP относится к Азербайджану. Именно эта организация подготовила такие провокационные и ложные отчеты, как "Азербайджанский ландромат», «Документы Пандоры", способствуя озвучиванию имени страны в контексте международных скандалов. Сам же OCCRP возник как «совместный проект» USAID и Фонда Сороса. США смогли провести «успешную клеветническую кампанию» против Азербайджана в 2016, 2018 и 2021 годах через трио OCCRP-ICIJ - Transparency International. В 2016 году это трио совместно запустило кампанию против проектов TANAP, TAP, «Южный газовый коридор». Они пытались создать сложности для Азербайджана в вопросе сотрудничества с международными кредитными организациями при реализации «Южного газового коридора». Они способствовали обострению отношений между Азербайджаном и Инициативой прозрачности в добывающей промышленности (EITI). Азербайджанский лагерь «радикальной оппозиции " также находился в центре этого процесса. Пара «Национальный совет»-ПНФА обратилась в Совет Европы с требованием серьезно отнестись к отчетам, подготовленным Transparency International - OCCRP-ICIJ, провести расследования по Азербайджану. Кампания, реализованная в 2016 году, аналогичным образом повторилась в 2018 году и в 2021 году по разным темам.

Судя по всему, провокационная машина США сейчас работает не только с политическими партиями и деятелями, подкрепляя это так называемыми СМИ и НПО. Напротив, она формирует компактные, гибкие банды, состоящие из так называемых НПО и СМИ, и держит нить этих групп в своих руках. В отдельных случаях, эта машина объединяет сети воедино, а в иных вариантах - активирует их как независимые сети. Она использует эти группы как инструмент давления как в информационной войне, так и в политических процессах.

США воодушевлены успехами этих провокационных кампаний. Директор USAID Саманта Пауэр в июне 2022 года обнародовала «обновленные элементы» «доктрины демократии». Было отмечено, что обновленная «доктрина демократии» позволяет США усилить свое внимание к странам, где видны «признаки демократии», поддержать местные инициативы. Говоря «признаки демократии», С.Пауэр назвала четыре важных признака - «демократические восстания», «перспективные автократические преемники», «захват блокированной власти» и «решающие выборы».

Из стратегии следует, что США намерены усилить контроль над зарубежными странами через USAID. Эта программа, объявленная Самантой Пауэр, на самом деле также может быть охарактеризована как «бархатные революции» - новая стратегия США. Так что в ближайшие годы мир ждут новые потрясения.

В обновленной "доктрине демократии» и "антикоррупционной стратегии" США открываются новые возможности для USAID, журналистов и НПО. Для «журналистов» и «НПО», активно участвующих в «борьбе с коррупцией», разрабатывается «Премия чемпионов". Также вводится новый фонд для удовлетворения их потребностей. «Фонд борьбы с коррупцией», созданный при координации USAID, оказывает помощь СМИ и неправительственным организациям, расследующим агентам. Первичное финансирование фонда составляет 424 млн долларов.

Причина, по которой мы сосредоточили внимание на USAID в этой статье, не только в его возможностях и в том, что оно является ударной силой США. Конечно, это само по себе является важным фактором. USAID - крупнейшая в мире организация по оказанию помощи с бюджетом около 27 млрд долларов. Только на 2023-2025 годы предусмотрен бюджет в размере 9 млрд долларов «на поддержку строительства гражданского общества в разных странах». Хотя данное направление завуалировано как работа по «содействию развития гражданского общества", в реальности происходит вмешательство в политические процессы с попыткой создать конфликт в обществах.

При этом Саманта Пауэр, являющаяся главой USAID, является убежденной сторонницей армян. Она назвала своего ребенка в честь «геноцида армян», была в дружеских отношениях с Рубеном Варданяном, выступала на его мероприятиях. После того, как Рубен Варданян был арестован в Карабахе и доставлен в Баку, Саманта Пауэр лично приехала в Баку и вела переговоры. Руководитель рабочей группы, которая разработала «доктрину демократии» по заказу Саманты Пауэр, также армянин.

USAID реализовал в Азербайджане проекты стоимостью в миллионы долларов. Некоторые из его проектов синхронизированы с проектами, реализуемыми Европейским Союзом. Один из таких проектов – «Обучение и активизация молодежи в регионах». Официальная цель проекта — «повысить медиаграмотность 13-18-летних подростков и обеспечить эффективное использование их времени вне школы». Но более детальный разбор этого проекта показывает попытки мобилизации детей, их обучение ради особых интересов. Но во время Второй Карабахской войны, когда мирное население Гянджи, Тертера, Барды и других городов и сел нашей страны подверглось ракетным обстрелам, мы не слышали возмущения как USAID, так и в целом Запада. Какова же цель Запада в «обучении подростков 13-18 лет» в регионах вокруг Карабаха? На наш взгляд, тот факт, что тренинги предназначены именно для молодежи регионов вокруг Карабаха само по себе раскрывает основной замысел авторов проекта.

Похоже, что USAID не удовлетворяется только вмешательством в СМИ, сектор НПО, платформы оппозиционных партий. USAID имеет прямой доступ к обществу через «феминисток», «молодежь» и другие подобные социальные группы.

Здесь появляется один из интересных нюансов. Азербайджан ужесточил «Закон о грантах» с 2014 года. Он внедрил механизмы ограничения импорта иностранных грантов, несовместимых с национальными интересами. Теперь понятно, что использование грантовых средств, противоречащих национальным интересам, не только не было ограничено, но и способствовало проникновению в более глубокие слои общества. Похоже, западные институты возобновили возможности привлечения в страну незаконных грантов. Какие методы используются для реализации незаконных грантов в стране?

Об этом читайте в нашей следующей статье.

Аналитическая группа Репорт