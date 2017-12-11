Спасенная от суицида девушка: Каждый идущий на смерть до последнего момента ждет героя с волшебной палочкой в руке - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Людей всегда интересовали мысли пытавшихся покончить с собой, ушедших от смерти лиц. Но чаще всего они либо не говорили об этом сами, либо по многим причинам с ними никто не пытался заговорить. Report представляет интервью с пытавшейся покончить с собой молодой девушкой.

- Как получилось, что вы пришли к решению о суициде?

- Это не было внезапно принятым мною решением. К такому решению я пришла за последний год, и эти чувства у меня со временем начали нарастать. Настал такой момент, я попала в безвыходную ситуацию, показалось, будто нет и спасительной соломинки и то, что произошло со мной, стало толчком к реализации моих замыслов. То есть на этот шаг меня подтолкнуло отчаяние, слабость, беспомощность, полученные удары. Долгое время в моей голове мелькали мысли о самоубийстве, я думала совершить суицид. В последнее время в моей голове негатив брал верх над позитивом. Так как не могла добиться успеха, получить желаемого. Я человек с большими желаниями, но когда они не сбываются...

- Вы говорите, что были в безвыходной ситуации. Что есть суицид для человека в данной ситуации?

- До совершения этого шага для меня суицид означал все - покой, спокойствие, а самое главное - спасение. Сейчас я так не думаю, потому что самоубийство не было выходом. В жизни всегда есть какой-то выход, просто нужно постараться его увидеть.

- По-вашему, можно ли самоубийство отнести к психологическим проблемам?

- Нет, я бы так не сказала. Я нервная и чувствительная, но не являюсь замкнутой, слабой. В то время мое психологическое состояние было очень странным. Сложившаяся ситуация прожигала меня изнутри, я не хотела видеть себя такой, может быть, по этой причине я хотела совершить суицид, броситься в море. В жизни я хотела видеть себя иначе, но я была на другом месте, словно была в яме, не могла сама из нее выбраться и руку мне никто не протягивал.

- А как вы пришли к решению о суициде?

- Накануне ночью я уже приняла решение. Утром я вышла из дома, не выпив и глотка воды. Я пошла в Нагорный парк и просидела там 8 часов. На 1 манат 50 коп., что у меня были, я купила воды и свои любимые пирожные. Все эти 8 часов я непрерывно плакала, мои мысли смешались, потому что мама страдает болезнью сердца. Я думала, если она нашла мое прощальное письмо, у нее уже разорвалось сердце и она скончалась. В письме я написала причину самоубийства. После того как вышла из дома, я написала двоюродной сестре сообщение "Позаботься о моей матери".

- Выбравший суицид действительно ли хочет умереть?

- В большинстве случаев, по-моему, да. К примеру, я очень хотела умереть. Не хотела возвращаться обратно. Но я уверена, что все, кто хотят покончить с собой, до последнего момента ждут героя с волшебной палочкой в руке, обязательно ждут. Пусть придет и все решит, протянет руку и скажет: "Что это за мелочь ради которой ты себя убиваешь?!"

- Вы ждали героя с волшебной палочкой в руке до последнего момента или уже перестали?

- Да, конечно, я ждала... Мне никто не протянул руку, и я прибегнула к этому пути. То что для многих было обычным делом, для меня чуть не стало причиной смерти. До последнего момента я пыталась решить свои проблемы, очень старалась справиться с ними, много маялась. Но я была одна. Я являюсь представителем далекого от искренности общества, здесь дети не могут спокойно рассказать о своем горе родителям, брату, тете, дяде. И даже если расскажешь, они и слушать не будут, могут и выслушать и то, чтобы найти ошибку, упрекнуть тебя.

...Люблю деньги и одновременно их ненавижу. Причиной самоубийства были они... Есть такое выражение "Если в один день заведу собаку, то обязательно назову ее "Деньги"... Я сделаю это как-нибудь (смеется)...

- Как можно спастись от мысли о самоубийстве?

- От этой мысли надо избавляться с момента первого ее появления. Если эти мысли появились, ты должен уйти от них, ведь если они укоренились у тебя в голове, то в один день обязательно станут реальностью. При первой же неудаче эти мысли будут приходить на ум. Если в голове у человека есть мысль о суициде, то все дороги ведут к ней...

Бывает даже так, что хочешь сделать кому-то плохо и думаешь, все равно умру. И этот грех возьму, что от этого прибавится, что убавится?!

- А почему для самоубийства вы выбрали море?

- Я много думала о способах самоубийства, о том, при каком способе я буду меньше всего страдать. Ранее я думала о том, чтобы порезать вены, потом подумала, что это будет болезненно, вдруг я не умру и эти следы навсегда останутся на моей руке, будут причинять мне мучение. Много думала о том, чтобы повеситься... Но это был бы двойной удар по моей семье, я не могу даже представить себе эту картину перед их глазами...

Выброситься с высоты в пустоту, броситься в море. Больше всего я стояла на этом варианте. Я люблю высоту, получаю удовольствие от нее, не захотела выбирать ее в качестве смерти...

Потом я выбрала море, но и этот способ я изучила, думаю, двухминутные мучения я бы смогла вытерпеть.

- Когда вы приняли решение выброситься в море, что промелькнуло в голове в последний момент?

- Я подумала: "Все кончено, это конец". Даже не смогла наплакаться вдоволь. Я была в такой пропасти, что моя душа уже покинула тело. В этот момент за секунду все тело было готово к этому шагу, и ты не можешь вернуться назад, можешь идти только вперед. Потому что думаешь, что пути назад нет.

Когда я бросилась в море, за мной сразу кинулся человек, стоявший позади, поэтому я не провела в воде и минуты. Меня быстро вытащили, но место было глубокое, если бы опоздали немного со спасением, наверное, захлебнулась бы...

- Вы были спасены. Что вы подумали после того, как пришли в себя?

- Я была не в себе. После того как пришла в себя, в моей голове были мысли: "Опять те же проблемы, моя борьба и неудачи. Почему меня спасли". Я должна была еще и давать отчет за свои действия. Сколько ко мне приковано глаз, и все с одним смыслом. Почему? Но мне повезло, что о суициде узнало мало людей, семья и еще несколько человек, может быть быстрому восстановлению больше всего это и помогло.

- По-вашему, вы правильно поступили?

- Я еще не могу оправдать себя. Может быть и не найду оправдания вовсе. Может, если через годы я вновь заговорю об этом, выскажу совсем иное мнение. Не знаю, все может быть. Все зависит от моей жизни.

- Соответствующие структуры узнали о вашей попытке суицида? Интересуются ли они вами?

- Нет. Они передали меня семье, вот и все. И не хочу, чтобы интересовались.

- Между нынешней вашей жизнью и жизнью до попытки самоубийства велика разница?

- Раньше я несла как материальный, так и моральный груз. В настоящее время я делюсь этим грузом с семьей, как тяжело бы это не было. Очень жалею о том, что среди членов моей семьи нет тех, которые бы поняли мое горе. Хотя я могла сказать о своей ситуации им ранее и они бы без упрека поняли меня. Страхи упреков привели меня в такую ситуацию, они бы меня не поняли.

Но я буду хорошей матерью, буду выслушивать своего ребенка, создам условия для того, чтобы он делился со мной своими ошибочными шагами. Ведь никто не сможет уберечь, защитить своего ребенка лучше родителей.

- После инцидента...?

- Я прожила тихую депрессию... Люди, знающие мое положение, не задавали мне вопросов, они сделали вид, будто ничего такого не было. Но семья была очень неуверенной во мне. Когда я выхожу куда-либо названивают, злятся, беспокоят меня.

- Что вы думаете о будущем?

- У меня большие ожидания от будущего, Господь захотел, чтобы я осталась жива, значит, что-то обязательно будет хорошее.

- Верите ли вы в Бога?

- Скажу честно, что вера в Бога у меня всегда была слабой, я верила в существование Творца, но всегда думала, что Он несправедлив ко мне. Поэтому я очень мало восхваляла Господа. Но сейчас мои мысли изменились, я думаю, я мало просила у Бога и мало Его благодарила, шла против Господа, или делала то, что Ему не нравилось... После этого я буду больше благодарить Аллаха и большего у Него просить.

- Можете ли еще раз предпринять попытку суицида?

- Нет, не стала бы!

- Каким должно быть отношение к человеку, предпринявшему попытку суицида, чтобы его рана быстрее зажила?

- Должны быть созданы условия, чтобы этот человек чувствовал себя полезным обществу. Но в моей семье думают только об одном, чтобы я вышла замуж, они на дочерей смотрят только этими глазами... Но я не живу одной мыслью выйти замуж, это судьба, люди живут не ради этого, что будет, то будет. Я достигну своей мечты, обязательно достигну, проживу жизнь, которую я хочу... Я хочу видеть себя, как человек, которого все ценят, как человека отличившегося, я люблю благотворительность и верю, что в один день и это сбудется.

- Что вы хотите сказать тем, кто хочет совершить суицид?

- Если чувствуют угрызение совести - это их дело, но ради мирских благ не стоит. В любом случае, падающего всегда пинают, не имеет значения справедлив он или несправедлив.

P.S. Наша собеседница получила высшее образование в двух университетах, и в настоящее время работает в одной из государственных структур. Она подписала один документ и, будучи невиновной, попала в судебные тяжбы, проиграла в суде и в результате этого влезла в долги. Членам семьи сказать побоялась. Она хотела решить свою проблему в одиночку, и чем больше она боролась, тем больше усугублялась ситуация.