Союз ПКК-Асад вновь не удался - сирийская армия не вошла в Африн - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Государственное устройство весьма походит на человеческий организм. Стоит ослабнуть иммунитету, как болезни вылезают одна за другой, словно сговорившись друг с другом. Череда болезней подрывает здоровье, подкашивая человека. Подобное наблюдается при заболевании и здорового организма. Так и враги государства и народа дают о себе знать при первом же подвернувшемся случае. Как гласит народная мудрость, враг у ворот, это либо соседние государства, либо прикрывающиеся за ширмой региональных интересов.

19 февраля была растиражирована информация о достижении договоренности между режимом Асадом и террористами ПКК/PYD/YPG о вводе сил Асада в Африн. А сирийское государственное информагентство “SANA” заявило о том, что произойдет в ближайшие часы. Эти силы именуются “Сирийскими народными силами”. Просочились сведения о том, что они сформированы из террористов ПКК и турецкой левоцентристской партией Фронта народного возрождения. Иными словами, отмечалось, что Башар Асад в Африне будет вести борьбу с Армией свободной Сирии при помощи этих террористов. Подчеркивалось, что в этих целях режим собрал террористов ПКК из различных областей Сирии и направил в Африн. Поскольку ничего из вышеизложенного опровергнуто не было, то значит, имеет место быть. Эти силы должны были, образовав символический союз с вооруженными силами Турции, выступить единым фронтом против Cирийской свободной армии.

Разумеется, последовала незамедлительная реакция Турции. Глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу заявил, что если силы Б.Асада намерены войти в Африн с целью борьбы с террористами, то никаких проблем не возникнет, если же для защиты террористов, – то армия Турции будет неумолима: “Цель операций “Оливковая ветвь” и “Щит Евфрата” – искоренение террористов. Мы всегда подчеркиваем нашу защиту территориальной целостности Сирии ”.

По данному вопросу состоялись телефонные разговоры президента Турции с его российским и иранским коллегами. Путин уверил Эрдогана в том, что силы Асада не войдут в Африн. Президент России оправдал проводимую Турцией антитеррористическую операцию “Оливковая ветвь”. Эрдоган, в свою очередь, заявил Путину о том, что подобные действия Асада могут обернуться тяжелыми последствиями.

В течение минувших 48 часов силы Б.Асада не вошли в Африн. Днем позднее стала известна и причина. Стало известно, что в поселке Шехба провинции Халеб при посредничестве России состоялась встреча между представителями Б.Асада и террористами YPG, однако стороны не достигли договоренности о вводе армии Асада в Африн.

Представители режима Асада выдвинули перед ПКК/PYD/YPG 5 условий:

- Сдать все официальные структуры в Африне правительству;

- Сдать сирийской армии 52 подконтрольные ПКК/PYD/YPG военные позиции в центре и вокруг Африна;

- Сдать сирийской армии легкую и тяжелую технику;

- Сдать сирийской армии оружие, розданное YPG гражданским лицам;

- Лица, достигшие 18 лет, будут призываться в сирийскую армию.

Однако руководство террористической группировки не дало согласия, тем не менее, заявляется, что переговоры между режимом Б.Асада и террористами продолжаются.

Террористы заявили, что никого не приглашали в Африн, и выступят против желающих оказать содействие Турции. Отношение к переговорам между Асадом и ПКК высказал и пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын. Он заявил, что они носят откровенно пропагандистский характер. “Однако не исключены некоторые грязные и скрытые договоренности. Операция "Оливковая ветвь" будет продолжена и достигнет намеченной цели ”.

Отметим, что 20 января вооруженные силы Турции совместно с Сирийской свободной армией приступили к операции “Оливковая ветвь” в Африне. В результате 33-дневной антитеррористической операции были обезврежены 1780 террористов сирийского крыла ПКК – PYD/YPG и ИГ. В ходе операции погибли 32 турецких солдата, 170 получили ранения. Число очищенных турецкими войсками от террористов жилых и стратегических объектов в Африне достигло 79. В настоящее время 75% Африна очищено от террористов ПКК/PYD/YPG и ИГ.

Мы не будем возвращаться к неоднократным заявлениям официальных лиц Турции о возможности проведения аналогичных антитеррористических операций и в Мюнбиче. В начале нашей статьи мы поведали о факторах, провоцирующих болезнь, и союзе вражеских сил. Хотелось бы продолжить эту мысль. Друзья и враги Турции вновь проявили себя в ситуациях, возникших в Сирии и Ираке. Верно сказано: “Заклятый враг другом не станет”. Так, вновь изобличили себя ненавистники территориальной целостности Турции и марионетки в их руках. Одним из таких марионеточных орудий стали террористы ПКК и ее крылья. Еще 29 июня 1999 года Абдулла Оджалан заявил на суде: “Teрроризм надо остановить, его применят против Турции. У всех перед глазами возникшее положение дел”. Он попросил помилования и попросил прощения у семей шехидов, выразив готовность сделать все возможное для приостановления кровопролитного противостояния. С тех пор минуло около 19 лет, однако ни ПКК, ни ее покровители.

Сирия издавна является прибежищем этой террористической группировки. Глава ПКК Абдулла Оджалан в 1979 году бежал из Турции в Сирию, основав там свою террористическую группировку. Первый съезд этой террористической группировки состоялся в Сирии в 1981 году, в 1982 году в Дамаске прошло второе заседание ПКК, на котором при содействии Хафиза Асада (отца Башара Асада) было принято решение вести вооруженную борьбу с Турцией. В то время Х.Асад выразил территориальные притязания на турецкую провинцию Хатай. Тогда для решения проблемы сирийское руководство прибегло к помощи ПКК. С той поры ПКК обосновалась на севере Сирии. 19 лет террористическая группировка A.Оджалана управляла Сирией. 15 февраля 1999 года А.Оджалан нашел прибежище в посольстве Греции в Кении. Силы госбезопасности Турции вывезли его оттуда в Турцию в наручниках. Однако до этого правительство Турции заявило о намерении провести антитеррористическую операцию в Сирии для искоренения ПКК. Тогда генерал турецкой армии Атилла Атеш подчеркнул, что все козни против его страны сходятся на Сирии: “Чаша нашего терпения переполнена. Хафиз Асад (тогдашний президент Сирии – прим.ред) должен высказать свое решение”. В ту пору Турция была решительно настроена на войну с Сирией. О сложившейся ситуации была оповещена и Америка. Много лет спустя покойный президент Турции Сулейман Демирель заявил, что Белый Дом направил пространное письмо Хафизу Асаду, поддержав позицию Турции. Посетивший Турцию тогдашний президент Египта Хосни Мубарак стал очевидцем возросшей напряженности между Турцией и Сирией, высказав желание стать посредником между Дамаском и Анкарой. Узнав о том, что руководство Турции решительно намерено ввести войска в Сирию, Х.Мубарак встретился с Х.Асадом в международном аэропорту в Дамаске. Позже, вспоминая события тех лет, Х.Мубарак признался: “Я сказал ему, зачем ты держишь в своей стране этого человека (Оджалана – прим.ред.)? Переправь его в другую страну. Я бы предложил решить вопрос путем переговоров. Позвони Сулейману Демирелю, поговорите”. В итоге спустя какое-то время А.Оджалан был выдворен из Сирии.

Правда, тогдашняя позиция США была продиктована региональными интересами и отношением к Хафизу Асаду, поскольку тот был ставленником СССР, что совершенно не устраивало США. Поэтому Америка, зная о чувствительности Турции к вопросу ПКК, поддерживала турецко-сирийское противостояние. Прошли годы, а враги и интересы остались неизменными, похоже, изменились только те, чьими руками проводится все это. США внесли ПКК в список террористических организаций. Однако Белый Дом сотрудничает с порожденными ПКК группировками, поддерживает их, обеспечивая в том числе оружием. США не скрывают намерения сформировать 30-тысячное войско из этих террористов, заявляя о необходимости ухода сына Хафиза Асада – Башара Асада с поста президента, поддерживая территориальную целостность Сирии, в то же время потворствуя террористам, желающим раздробить территории Турции и Сирии.

Россия не признает ПКК террористической группировкой. Официальная Москва оказывает Башару Асаду всестороннюю поддержку, защищая возглавляемое им правительство. Однако наряду с этим открывается российское представительство крыла ПКК – PYD, выступающего против территориальной целостности Сирии и поддерживаемого США. Кто есть кто в этой ситуации? Становится ясно, что, как и говорил А.Оджалан, США и Россия все еще используют ПКК и его производные в борьбе друг с другом и для оказания давления на страны региона. Обе державы эксплуатируют фактор ПКК.

Турция считается ближайшим союзником США в регионе. Однако США не действуют в отношении Турции так, как делали это 19 лет назад. В вопросе вторжения сил Асада в Африн четко прослеживаются две линии. Одна из них – союз Асада с Москвой, что подтверждают и заверения Владимира Путина. Новость о вводе сил YPG-Асада через день после визита в Турцию госсекретаря США Рекса Тиллерсона повышает предположения о сотрудничестве США с ПКК. Тем самым Москва и Вашингтон хотят проверить решительность позиции официальной Анкары. Союз бывших соратников - Асада и ПКК пока не удался. Однако они могут вновь сплотиться против Турции, как это было в 1979 году. Поскольку они и их пособники извне нацелены против Турции. Турция же, будучи здоровым организмом, противодействует болезнетворным силам, а это либо повысит ее иммунитет, либо…