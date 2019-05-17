Совокупные активы инвестиционных компаний Азербайджана выросли на 46% - ОБЗОР

Совокупные активы 8 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, на 1 января составили 108,57 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 45,6% больше, чем на 1 января прошлого года.

В 2018 году шесть компаний увеличили свои активы, одна компания сократила, а динамику активов и других финансовых показателей одной компании (ОАО Инвестиционная компания BTB Сapital) не удалось подсчитать, поскольку она недавно вошла на рынок.

В прошлом году совокупные обязательства инвестиционных компаний увеличились на 43,9%, составив 98,792 млн манатов. Обязательства шести компаний возросли, одной сократились.

В 2018 году общий капитал инвестиционных компаний увеличился на 65,4% - до 9,778 млн манатов, а уставный капитал - на 45,3%, составив 6,9 млн манатов. Шесть участников рынка увеличили общий капитал. Динамику капитала одной компании (ЗАО Инвестиционная компания Plato Capital and Co) из-за недостаточности капитала. Уставный капитал увеличили две инвесткомпании (Инвестиционная компания Invest-AZ и Инвестиционная компания PSG Capital).