События в Иране: кризис у порога - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Иран испокон веков был привлекательной страной не только в регионе, но и в целом мире. Этот интерес был продиктован не только и не столько его наземными и подземными богатствами, сколько средоточием политических, экономических, социальных и культурных интересов. Новости о событиях последних дней в Иране являются одними из самых востребованных и горячих.

Что же творится в Иране? В чем корень всего происходящего?

Почти год в Исламской Республике царит кризис в связи с финансово-экономическим положением, страну захлестнули акции протеста. В безвыходности создавшегося положения внутриполитические силы (консерваторы и реформисты) винят друг друга. Консерваторы взваливают вину на президента страны Хасан Рухани и его правительство. Иными словами, усиливается внутриполитическое давление на правящий режим. Все считают главным виновником возникшего кризиса правительство. Дошло до того, что первый вице-президент Ирана принес публичные извинения народу: “На Иран оказывают психологическое давление. Некоторые хотят погреть руки на этом. Приношу народу свои извинения в связи с проблемами и рядом недостатков в Иране”. Наряду с этим он признал падение благосостояния населения: “Многие из этих проблем возникли по причине американских санкций в отношении Ирана, некоторые же стали следствием неправильной программы правительства. Создав верную программу, можно искоренить эти проблемы”.

Еще в конце прошлого и начале нынешнего года по Ирану прокатилась волна протестов в связи с вышеупомянутыми проблемами. В июне акции протеста возобновились. После первого этапа американских санкций курс доллара на финансовом рынке Ирана резко подскочил. Не исключено продолжение этого процесса. 1 октября курс доллара в Иране в одночасье рухнул с 17 тыс. туманов (170 000 риалов) до 10 тыс. туманов, чем вызвал панику среди населения. В тот же день после полудня доллар подорожал до 15 тыс. туманов (150 тыс. риалов). Отметим, что в марте текущего года доллар обменивался на 4500 туманов.

Еще одно громкое событие связано с иранским дипломатом. 30 июня правоохранительные органы Франции задержали в регионе Иль-де-Франс трех подозреваемых, планировавших нападение на место проведения встречи представителей Народной организации моджахедов Ирана. В тот же день в Бельгии были арестованы двое лиц иранского происхождения, подозреваемых в участии в данном нападении. Сообщается, что у них были изъяты 500 грамм пероксида ацетона. В организации акции обвиняется и 46-летний иранский дипломат Асадулла Асади.

Суд Германии вынес постановление об экстрадиции дипломата, подозреваемого в попытке совершения террористического акта, в Бельгию. Уместно отметить, что иранские дипломаты не в первый раз обвиняются в организации террористического акта. 18 июля 1994 года в Буэнос-Айресе в результате взрыва автомобиля перед семиэтажным зданием, где располагался Еврейский культурный центр, погибли 85 и пострадали 300 человек. В 1992 году при взрыве близ здания посольства Израиля в Буэнос-Айресе погибли 29 человек. Аргентина обвинила в совершении этого террористического акта официальных представителей Ирана. А недавно судья федерального суда Аргентины Родольфо Коррал направил запрос в Россию для ареста советника аятоллы Сейида Али Хаменеи по международным вопросам, экс-главы МИД Ирана Алиакбара Вилайяти. Он подозревается в организации террористического акта в Еврейском культурном центре.

В связи с вышеупомянутым событием с участием А.Асади правительство Франции наложило арест на банковские счета Министерства информации, разведки и безопасности Ирана и еще двух иранцев. Отметим, что после договоренности по ядерной программе с "шестеркой" стран Иран получил право обналичить сотни миллиардов долларов с банковских счетов в Индии, Китае, Турции, Южной Корее и Японии. Нынешний запрет создаст новые финансовые трудности для Ирана. Официальный Тегеран же в свою очередь отвергает все обвинения.

22 сентября было совершено вооруженное нападение на военный парад, прошедший в городе Эхваз иранской провинции Хузистан. Погибли 29, пострадали около 60 человек. Власти Ирана назвали это террористическим актом, обвинив США, Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ. 1 октября иранская армия SEPAH нанесла ракетные удары по позициям террористов на восточном берегу Евфрата. Официальные военные представители Ирана открыто заявили, что это является ответным ударом на диверсию в Эхвазе. Командир воздушно-космических сил SEPAH генерал Амирали Гаджизаде заявил, что они обрушили шквал ракет в ответ на огнестрельные выпады террористов. Америка назвала этот шаг Ирана подстрекательством. Иранские власти возложили ответственность за эту акцию на незаконное вооруженное формирование "Аль-Ахвазия", а его субсидируют и обучают вышеназванные страны. В регионе, по которому нанесла ракетный удар иранская гвардия, действуют и крылья ПКК - YPG и PYD. Отметим, что Турция требует у Белого Дома вывести из региона группировку, находящуюся под покровительством США. Власти Ирана обратились к правительству Великобритании с просьбой депортировать членов вооруженной группировки “Аль-Ахвазия”. Иранские СМИ растиражировали сведения о том, что ответственность за совершенный террористический акт взяло на себя "Арабское демократическое движение патриотов Эхваза". Некоторые руководители этой организации проживают в Нидерландах, Дании и Британии. В ноябре 2017 года лидер этой организации Ахмед Молла Ниси был убит перед своим домом в Гааге. Уголовное дело по факту его смерти до сих пор не возбуждено.

2 октября прогремел взрыв на газопроводе Хузистан-Исфаган близ района Баг Мелик Хузистанской провинции. Официальные лица увязали взрыв с утечкой газа. Вместе с тем, сообщается о расследовании происшествия. Напомним, что 80% запасов нефти и природного газа Ирана сосредоточены в Эхвазе. Большинство населения провинции составляют арабы. Здесь зачастую проходят акции протеста, связанные как с требованием решить повседневные бытовые проблемы, так и с обеспечением прав. В ходе прошлогодней акции протеста в Эхвазе, вызванной прекращением подачи воды и электроэнергии, погиб один человек. Сообщалось, что он был убит бойцами SEPAH. В ту пору социальные сети охватили призывы "Выходите на улицы во имя Эхвазской революции!".

Таким образом, события последних дней в Иране дают основание предположить об усугублении обстановки в стране в ближайшем будущем. Потому как, по признанию первого вице-президента Исхака Джахангира, у правительства нет целостной программы выхода из создавшегося кризиса. Маловероятно, что подобная программа появится в скором времени. Возможно, первый вице-президент и будет объявлен главным виновником и на него заведут уголовное дело. Одним словом, правительство Ирана не очень-то смахивает на стремящегося решить проблему. Угрозы и красноречие вряд ли помогут делу, поскольку нынешний кризис в стране возник по большей части по причине внешних факторов. Выход видится в выполнении условий, выдвинутых США и иже с ними. Следует учесть, что принимая участие в зарубежных военных операциях, Тегеран оттягивает тем самым проведение реформ в стране. А напряжение нарастает.

Накануне Международный трибунал ООН вынес предварительное решение по иску Ирана против США. Согласно постановлению, американские санкции не должны распространяться на гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией. Госсекретарь США Майкл Помпео поспешил назвать решение суда ООН необоснованным, заявив, что отношение Белого Дома к Ирану ничуть не изменится: "Иран пользуется судом ООН в политических и пропагандистских целях". По словам госсекретаря, заключенный в 1955 году договор об американо-иранской дружбе, расторгнут. Он отметил, что по сути, этот договор был расторгнут еще 39 лет назад.

Напомним, что что дипломатические отношения между США и Ираном были разорваны в 1980 году спустя год после Исламской революции в Иране. В мае текущего года Дональд Трамп заявил о выходе США из Всеобъемлющего Плана Действий по иранской ядерной программе и полном восстановлении односторонних санкций в отношении Ирана. В ответ Иран подал иск против США в Международный трибунал ООН.

В августе текущего года президент США Дональд Трамп приступил к реализации первого этапа антииранских санкций. Такая позиция может привести к еще большему усугублению положения в Иране. Иными словами, неотступное следование Вашингтона и Тегерана своим позициям по спорным вопросам не на руку Ирану. Участие в зарубежных военных операциях, либо развертывание антииранских военных операций может помочь правительству. Однако с горем пополам достигнутая отсрочка не может длиться вечно. Месяц спустя США введут новую антииранскую санкцию, не исключено, что она окажется сокрушительнее предыдущих, поскольку коснется энергетики. В преддверии ожидаемых санкций кризис в правительстве Ирана сдвинулся еще на шаг. Можно предположить, что усугубление ситуации уже не за горами. Последние события говорят о неминуемом приближении Ирана к пропасти, подтверждением чему являются террористические акты, акции протеста, финансовый кризис, прилюдное покаяние члена правительства, участие в зарубежных военных операциях, подрыв доверия к национальной валюте, отказ крупных инвесторов от капиталовложений в иранскую экономику, рискованность Ирана с финансово-экономической и социальной точек зрения.