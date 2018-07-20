Событие в Панике - Первый предупредительный выстрел Москвы в адрес Еревана - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Возникновение, существование Армении как государства связано с Россией. В оккупации азербайджанских земель армянам также помогла Москва. Значит, это территории больше, чем армянам, нужны России. С этой точки зрения к любому поведению России на этих территориях армяне должны относиться с позиции хозяина и раба.

17 июля военнослужащие 102-й военной базы России в Армении провели учения в селе Паник Ширакской области. СМИ и официальные лица Армении, раздув скандал, показали, что пришли в ужас от этих учений.

Жильцы сообщили, что не были предупреждены о проведении учений.

Глава исполнительной власти села Вардан Макеян сказал: "Сначала мы решили, что началась война. Люди вышли на улицу, некоторые потеряли сознание. Звучали выстрелы. Хорошо, что это были не боевые патроны. До сих пор 30 военнослужащих перекрывают дорогу к селу. Отсутствие предупреждения оскорбительно. Если бы такое сделала Армения в отношении России, сейчас это преподнесли бы как трагедию. Спасибо за военную базу и защиту. Однако на территории села учения не должны проводиться".

Командование 102-й военной базы России в Армении извинилось перед жителями за событие в селе Паник.

Однако официальные лица Армении не удовлетворились этим. Премьер-министр Никол Пашинян и глава службы нацбезопасности Артур Ванецян сделали заявление в связи с инцидентом.

Глава правительства назвал это "неприемлемым явлением". Пашинян сказал, что это посягательство на суверенитет Армении и провокация против армяно-российских отношений: "Виновные должны быть наказаны".

Артур Ванецян оценил эту ситуацию как "безответственность", а чуть ранее пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованнисян сказал, что российские военнослужащие стреляли не боевыми, а холостыми пулями.

Армянская пресса пишет, что вопрос не только в том, предупреждали российские военнослужащие или нет, стреляли ли они холостыми патронами. Проблема в механизме контроля над исполнением двустороннего договора. Нет органа, который следит за исполнением условий договора военнослужащими российской базы, за передвижением вооруженных военнослужащих России на территории Армении. Это очень беспокоит армян.

Председатель комиссии по внешним связям парламента Армении Армен Ашотян подчеркнул, что Россия принесла извинения, инцидент можно было бы считать исчерпанным: "Продолжение процесса вредно. Поэтому надо быстро заморозить этот опасный процесс дипломатическими путями".

Приведем тут краткую информацию о 102-й военной базе. База принадлежала сухопутным войскам России, входит в Южный военный округ. База вмещает около 5 тыс. человек личного состава. В ней имеется 8 городков. В этих городках проживают члены семей военнослужащих, т.е. примерно 4 тыс. человек. Командующим является полковник Елканов Владимир Хазретович. База имеет два гарнизона: в Ереване и в 126 км от него в Гюмри.

Это воинская часть была создана на основе подписанного в 1992 году договора. Срок договора, подписанного между государствами в 1995 на 25 лет, был продлен в 2010 году до 2044 года.

Эта военная база функционирует с целью обороны России и Армении. Армения территориально расположена на азербайджанских землях, оккупированных с XIX века Царской Россией. В дальнейшем эта территория превратилась в стратегический регион. Оттуда были сосланы, изгнаны азербайджанские тюрки. Таким образом, Россия в политическом плане создала государство под названием Армения, а в военно-политическом – свою военную базу. На территории был сохранен самый надежный для них армянский этнос.

Значит, этой территорией около 200 лет пользуются в оборонных целях.

В последние годы Армению беспокоит наличие этой базы. Толчком к этому послужил расстрел в январе 2015 года российским военнослужащим Валерием Пермяковым 6 членов семьи Аветисян, включая 6-месячного младенца и 2-летнего ребенка.

На проведенных в Армении акциях протеста звучали лозунги: "Россия – оккупант!", "Россия, уходи из Армении!"

Утверждалось, что смена руководства в Армении в апреле этого года тоже была осуществлена против России. Основные два города, в которых проходили демонстрации и шествия, это Ереван и Гюмри, где расположены военные базы России. Это оценивалось и как предупреждение России.

На основе событий нескольких последних месяцев можно говорить, что пришедшие к власти новые силы, маневрируя между Россией, США, НАТО и Евросоюзом и урывая с каждого по чуть-чуть, стараются сохранить Армению как важное государство. Дело в том, что события в селе Паник носят и политический характер.

Российские военнослужащие чуть ли не каждый месяц проводят военные учения в различных областях на территории Армении. В этих мероприятиях открывают огонь. И в самом Панике ранее проводились учения, и стреляли без предупреждения.

Получается, что чуть ли не через два столетия армяне вдруг поняли, что российские военнослужащие должны с ними считаться и заранее предупреждать. Здесь вспоминается присказка про "кота в мешке".

Таким образом правительство Никола Пашиняна хочет давить на Россию. Однако забывает о важном: созданная на азербайджанских землях Армения считается де-факто Россией. Москва относится к ней как к одной из своих губерний. Просто у нее немного иной статус.

Если подойти к ситуации с другой стороны, мы увидим, что Россия подтвердила это стрельбой в Панике. Никол Пашинян 12 июля участвовал в Брюсселе в собрании НАТО, провел там встречи, говорил о сотрудничестве альянса с его страной. Инцидент же произошел после этого визита. Можно предположить, что Кремль в Панике сделал первый предупредительный выстрел в адрес официального Еревана.