Бакинский саммит Движения неприсоединения - показатель авторитета Азербайджана - КОММЕНТАРИЙ

В октябре в столице Азербайджана состоялся ряд мероприятий международного масштаба. 15 октября Баку принимал VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а сегодня в Азербайджане открылся XVIII саммит Движения неприсоединения.

Главный принцип этого движения - неприсоединение ни к одному военному блоку. Фундамент его был заложен на состоявшейся 18-24 апреля 1955 года конференции в индонезийском городе Бандунг. Организация базируется на “Бандунгских принципах”, принятых на этом собрании с участием лидеров 29 государств Азии и Африки.

В мае 2011 года число членов Движения, созданного в сентябре 1961 года в столице бывшей Югославии (ныне Сербия) - Белграде, достигло 120. 37 из них - страны Азии, 53 - страны Африки, 26 - США и 3 страны Океании. А Европа представлена лишь Беларусью.

Движение неприсоединения - вторая по величине после ООН международная организация. Ныне около 55% населения мира живут в странах-членах этого международного союза. Эти государства обладают 75 процентами мировых запасов нефти, более 50 процентами запасов природного газа, а также гигантскими людскими и природными ресурсами.

Участники движения разделяют общую позицию по конфликтам. Проводимый Азербайджаном внешнеполитический курс соответствует принципам Движения неприсоединения. Проведение саммита Движения спустя 8 лет после вступления Азербайджана, безусловно, является показателем огромного авторитета нашей страны.

Азербайджан не вмешивается во внутренние дела ни одного государства, в то же время не позволяя зарубежным силам вмешиваться в свои внутриполитические дела. Политика нашей страны соответствует "Бандунгским принципам".

Основные принципы Движения неприсоединения состоят в следующем:

- Уважение суверенитета, территориальной целостности и безопасности всех народов;

- Уважение права каждого народа, чтобы защитить себя в одиночку или коллективно, в соответствии с Уставом ООН.

- Признание равенства всех рас и народов;

- Предотвращение покушения на территориальную целостность и вмешательства во внутренние дела любого государства;

- Мирное урегулирование всех конфликтов в соответствии с Уставом ООН;

- Уважение прав человека;

- Поддержание взаимного уважения между различными народами, цивилизациями, культурами и религиями, расширение диалога и поощрение толерантности;

- Неприсоединение к пактам по обороне или военным блокам, отказ от служения интересам сильных держав, уклонение от применения силы;

- Резкая критика всех проявлений геноцида, военных преступлений, насильственных действий против человечества, терроризма – независимо от того, кто, где и с какой целью они осуществляются,

- Содействие взаимным интересам и сотрудничеству;

- Уважение справедливости и международных обязательств.

Азербайджан придерживается всех вышеперечисленных принципов, отчего и играет связующую роль между странами-участниками Движения неприсоединения.

Проведение в Баку форума подобного масштаба создает дополнительные возможности для укрепления связей со странами, где нет постоянных дипломатических представительств Азербайджана. В то же время наша страна получает площадку для донесения правды об оккупации Арменией своих территорий. Как известно, Армения и армянское лобби прилагают усилия для создания на территории Азербайджана второго армянского государства. Членство в Движении неприсоединения дает Азербайджану выход на страны Африки, Латинской Америки и Тихого океана, позволяя нейтрализовать подрывную деятельность армянского лобби.

За довольно краткий период повысилась информированность международной общественности о нагорно-карабахском конфликте. В итоговом документе, принятом на саммите глав государств в Тегеране в 2012 году, была выражена поддержка разрешения конфликта в пределах территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана. В 2016 году организация вновь выразила сожаление неразрешенностью конфликта, поддержав решение проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Голоса стран - членов Движения неприсоединения сыграли решающую роль в избрании Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2011 году.

Внешняя политика Азербайджана, опирающаяся на нормы международного права и принципы справедливости, снискала авторитет среди государств-участников Движения неприсоединения. Решение о проведении в Баку XVIII Саммита глав государств и правительств, а также утверждение председательства Азербайджана в 2019-2022 годах красноречиво говорят о доверии и авторитете нашей страны.

Будучи членом Организации исламского сотрудничества и Совета Европы, Азербайджан в ходе своего председательства в Движении неприсоединения будет стремиться выстроить диалог между странами ЕС, Африканского союза, Организация Американских государств, АSEAN, расширяя географию сотрудничества.

Наряду с политическими преимуществами, проведение столь масштабного мероприятия в Азербайджане сулит и экономическую выгоду. Это способствует увеличению доходов в сфере услуг (отели, транспорт, магазины) и что особо ценно, - укреплению туристического потенциала нашей страны.

Среди стран-членов Движения неприсоединения есть стратегические союзники Азербайджана и ядерные державы. Пакистан до сих пор не признает Армению, как государство, из-за оккупационной политики последней в отношении Азербайджана. Катар, Саудовская Аравия - важные экономические игроки мирового масштаба. Беларусь и Узбекистан - близкие друзья и партнеры Азербайджана на постсоветском пространстве.

На таких площадках ведущие мировые державы стараются донести свои позиции. Так, например, Америка протестуют против участия в саммите Движения неприсоединения в Баку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Азербайджан, как известно, союзник США. Но этот саммит - не инициатива официального Баку, а международное мероприятие, то есть не Азербайджан принимает решение об участии того или иного государства. А невмешательство во внутренние дела других стран - основной девиз организации. Если бы официальный Баку ставил препоны к участию Николаса Мадуро на саммите, то нарушил бы основной принцип Движения неприсоединения. Уважительное отношение к каждому участнику выражает отношение к 120 государствам. Николас Мадуро является легитимным президентом Венесуэлы и имеет полное право участвовать в заседаниях организаций, членом которых является его страна. Этот вопрос можно сравнить и с визитом президентов Ирана в Нью-Йорк для участия в сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. То есть Азербайджан принимает саммит, а его участники представляют свои государства. Уважительное отношение официального Баку к народам и властям стран - членов Движения неприсоединения полностью соответствует правилам, нормам и принципам этой организации.

Принимая саммит Движения неприсоединения, Азербайджан вносит очередной вклад в развитие международных отношений.