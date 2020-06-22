Рост безработицы в США может обернуться серьезными проблемами - МНЕНИЕ

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События в США находятся в поле зрения всего мира. По сути, происходящее в канун выборов, демонстрации в память о Джордже Флойде, а также рост численности жертв пандемии в США можно считать сигналом тревоги для одной из ведущих стран мира. Многие политики открыто заявляют о существенном ослаблении американской экономики и росте безработицы, склоняясь к выводу о нерадужной обстановке в стране. Некоторые считают это предвыборным шагом нынешнего главы государства Дональда Трампа, вступившим в схватку с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом. А что в реальности происходит в США? Каково будущее страны, не сумевшей обуздать коронавирус? Профессор Университета Нью-Джерси, академик, политолог Хушанг Амирахмади прокомментировал сложившуюся ситуацию специальному корреспонденту Report.

"Соединенные Штаты уже более 70 лет считаются мировым гегемоном. Америка обладала крупнейшей развивающейся экономикой. На протяжении почти 30 лет экономика США идет на спад. Некогда Америка имела большие успехи и на военном поприще. Однако за последние 30 лет экономика США постепенно ослабевает. На долю США приходилась почти четверть мировой экономики. Позже этот показатель составил 20%. А ныне он достигает примерно 17-18%. Сопоставляя эти показатели, становится очевидно, насколько экономика США опережала экономики других стран. Многие утверждают о том, что по прошествии четырех-пяти лет Китай станет мировым лидером, потеснив Америку, а замыкать тройку лидеров будет Индия.

Показатели явствуют о том, что Америка больше не сможет протянуть руку помощи экономически страдающей Европе. Китай стремительно разрастается, становится еще более конкурентоспособным, источники и людские ресурсы в этой стране довольно обширны. Разумеется, при таком раскладе демократия и контроль действующих властей не играют существенной роли".

По словам эксперта, в этом деле есть исключительно важный аспект: "Америка все более монополизируется. Богатые нажились, а бедные стали еще беднее. Было время, когда в этой стране очень лояльно относились к среднему классу. Однако подобного отношения больше нет. Американская экономика была в состоянии упадка еще до пандемии. Разумеется, капитализм неизменно со временем приводит к экономическим кризисам. Однако подобные кризисы постепенно устраняются. Нынешний кризис стал для Америки весьма проблемным. В 2008 году экономика США упала до самых низких отметок. Но после ситуация начала выправляться, и тут возникла пандемия, повлекшая новые проблемы в экономике".

По словам Х.Амирахмади, для того, чтобы проанализировать причину потрясений американской экономики, нужно совершить экскурс в допандемийный период: "Были две причины краха американской экономики. Одна из них заключается в том, что развитие науки и технологий сыграло злую шутку с Америкой. В ХХ веке, особенно в последнее десятилетие Америка стала центром науки и технологий. Вся сила в этой области, по сути, была сконцентрирована в США. Я бы даже сказал, что 80% мировой науки и технологий управлялись Америкой. Со временем другие страны перехватили пальму первенства и направили науку и технологии в коммерческое русло. Такая ситуация загнала Америку в ловушку. Япония, Китай, Европа и Индия стали частью этого бизнеса, что привело к спаду американской экономики. Одной из главных причин неудачи в американской экономике стало то, что она была всецело построена на науке и технике. Ну и во-вторых, Америка так и не поняла, что либеральный капитализм более продуктивен, нежели капитализм монополистический. Они допустили развитие монополистического капитализма, попытались сплотить все воедино.

Конечно, Япония и другие страны не отозвались на это и, улучив момент, начали разрастаться. Таким образом, процесс вышел из-под контроля. В ту пору не удалось удержать под контролем концентрацию и централизацию капитала. Такая ситуация в итоге привела к неравенству. А пандемия вновь подорвала американскую экономику. Все потому, что в этой стране решение принимает федеральное, то есть местное правительство.

Президент США Дональд Трамп не смог приказать городам и штатам, чтобы те приостановили работу и закрыли границы. Даже когда глава государства велел главе Нью-Йорка закрыть границы, то получил в ответ: "Это моя работа, вы не имеете право указывать мне". В результате во время пандемии Америка была опустошена, экономика утратила прежнюю ценность, возросла безработица. США переживают тяжелый период. Надеюсь, после пандемии экономика Америки возродится, потому что рост безработицы может обернуться серьезными проблемами".

По словам политолога, США уже не в состоянии помочь всем нуждающимся: "Именно это и пытается сделать Трамп. Я поддерживаю Трампа, потому что верю и знаю, сколь страдает Америка от глобализации. Америка должна стать националистически настроенной. И все остальные страны вынуждены последовать ее примеру. Глобализация никому не поможет. Необходимо быть сильным. Проявишь слабину и неминуемо столкнешься с потерями. Говоря простым языком, твоя страна может быть глобальной, если ты во главе этого. Китай и Япония могут выиграть в эпоху глобализации. Трамп вполне обоснованно говорит о том, что не любит глобализацию. Он подчеркивает необходимость быть националистом и говорит о том, что не желает видеть всех в своем доме. Полагаю, так и должно быть. Дверь должна быть открытой, но надо знать, кто приезжает в страну, и кто покидает ее. А демократы, которые возникли перед Трампом, являются сторонниками глобализации".

По словам Х.Амирахмади, соперник Трампа - Джо Байден придерживается диаметрально противоположных взглядов: "В Соединенных Штатах идет настоящая война. Люди требуют глобализации. Иностранцы, прибывшие в США и пытающиеся ассимилироваться, стараются в то же время перенести культуру своей страны в страну проживания. Их флаги развеваются наряду с флагами США. И после этого они принялись за расистские разговоры. На улицах США можно встретить миллионы богатых афроамериканцев. Тысячи афроамериканцев занимают престижные должности. Во Франции миллионы людей высыпали на улицу в поддержку Джорджа Флойда. Зачем им это? Думаете, они поддерживают афроамериканцев? Многие из них даже не знают, кто такой Джордж Флойд. Они на улицах потому, что Америка постепенно становится националистичной и французы понимают, что больше не смогут воспользоваться ее возможностями. Всем известно, что Америка - кормилица Европы. А Дональд Трамп утверждает, что "молока больше нет", мол, не ждите. Америка всячески финансировала Европу, а теперь стремится приберечь средства для себя".

По словам политолога, за полгода до выборов рано делать прогнозы: "Если в США завтра состоятся выборы, то разумеется, Трамп проиграет. Ведь он не справился с ситуацией в период пандемии. В предшествующей президентской гонке Хиллари Клинтон опережала Трампа на 12% голосов, но в итоге проиграла. Америка - демократичная страна, но избиратели никак не могут определиться с выбором. На итоги влияет множество факторов. При нынешнем стечении обстоятельств на выборах могут победить как Трамп, так и Байден. Но для этого им надо иметь на руках хороший план. В этой связи хотелось бы вспомнить Рузвельта. Он вошел в историю длительным сроком пребывания у власти - с 1933 по 1945 гг., при нем безработица в США была искоренена, люди жили в достатке. Однако ныне Америка оказалась на пороге утраты национальных интересов.

Трамп борется за интересы Америки. На самом деле, сокращая миграцию, он стремится защитить интересы США. Но он допустил ряд серьезных ошибок и потерял многих избирателей. Вот почему если завтра в США состоятся президентские выборы, то, несомненно, победит Байден. Но я бы не стал сбрасывать со счетов Трампа, у него есть шансы и время, чтобы взять ситуацию под контроль. На мой взгляд, введя ограничения, США смогут возродить капитализм и нормализовать ситуацию. Америка должна вернуть утраченное, взяв под контроль науку и технологии. Выход США из процесса глобализации необходим. Полагаю, Америке нужны перемены. Если Трампу удастся осуществить это, он вновь сможет победить. Кто изменит ситуацию, тот и победит".

Вюсаля Аббасова