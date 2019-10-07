Российский эксперт: Выступление президента Азербайджана - одно из наиболее ярких событий программы Валдайского клуба

"Эмоциональное выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева стало одним из наиболее ярких событий программы Валдайского клуба, который в этом году был проведен на более высоком не только экспертном, но и президентском уровне". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявила исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова.

"Символично, что помимо Владимира Владимировича Путина в мероприятии приняли участие президенты, представляющие страны, наиболее динамично развивающиеся на постсоветском пространстве, а именно Казахстан и Азербайджан", - отметила она.

"Вполне ожидаемо, выступление азербайджанского лидера было посвящено теме карабахского конфликта, а точнее тем проблемам, которые сохраняются вокруг сюжетов, связанных с мирным урегулированием этого одного из самых кровопролитных и затянувшихся конфликтов в регионе.

С одной стороны, Ильхам Алиев еще раз подчеркнул необходимость выполнения резолюций, принятых Советом безопасности ООН в отношении карабахского конфликта, и, одновременно выступил с достаточно резкой критикой в адрес международных организаций, которые, принимая одну резолюцию за другой, достаточно продолжительное время не предпринимают каких-либо усилий для того, чтобы добиться реализации этих документов.

Но, в то же время заметно, что даже в заочном диалоге с премьер-министром Армении Пашиняном, который также проследовал с выступлением Алиева, заметно, что азербайджанская сторона не намерена прерывать ту положительную динамику, по крайней мере, с точки зрения встреч и диалоговых площадок с Ереваном, которые в последние несколько месяцев достаточно четко очертились в рамках армяно-азербайджанского диалога и по-прежнему считают, что мирное разрешение конфликта возможно и к этому азербайджанская сторона готова также приложить максимум усилий", - отметила А.Трапезникова.

Игбал Рустамов