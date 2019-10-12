Российский эксперт: Позиция, озвученная президентом Азербайджана на саммите СНГ - это позиция исторической правды - КОММЕНТАРИЙ

"С точки зрения норм международного права и исторических реалий Гарегин Нжде является пособником нацизма и военным преступником". Об этом российскому бюро Report заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Совета глав стран СНГ.

"Позиция, которую озвучил президент Азербайджана Ильхам Алиев, - это позиция исторической правды. То, что он сказал, истина и опровергнуть ее невозможно", - отметил Коротченко.

По словам эксперта, официальная российская позиция относительно личности Гарегина Нжде изложена в 12-томной энциклопедии "Великая отечественная война 1941-1945 годов", которая была выпущена главной редакционной комиссией Министерства обороны России:

"В шестом томе под названием "Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны" есть статья "Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны". В ней дословно сказано: "В рамках агентурного дела на абвергруппу-114 («Дромедар») контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники Смерш задержали, не допустив совершения ими диверсионно-террористических актов, а остальных объявили в розыск"".

"В контексте той темы, о который мы с вами сейчас говорим, не имеет никакого принципиального значения вопрос о том, сколько диверсантов, террористов завербовал Нжде для нацистской Германии. Важно другое - современная Россия доподлинно знает, что Нжде был секретным агентом рейха, крупным вербовщиком агентуры и не просто для разведывательной работы, а именно для совершения диверсионно-террористических актов в тылу действующей Красной армии и на территории Советского Союза. Поэтому Нжде - это нацистский коллаборант и преступник. Армянский "генерал Власов". Заявления Пашиняна о том, что он герой не соответствуют исторической правде. Пашинян взял под защиту нацистского преступника. Нжде - нацистский преступник и я могу лишь посоветовать господину Пашиняну, чтобы он взял энциклопедию "Великая отечественная война 1941-1945 годов", открыл шестой том, нашел страницу, где говорится о том, как Нжде совершал свои военные преступления, помогал нацистами внимательно прочитал", - подчеркнул Коротченко.

Игбал Рустамов