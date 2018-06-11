Российский эксперт: Условия для TANAP лучше, чем условия для российских "Северного потока" и "Южного потока"

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Проект TANAP является очень успешным. Он позволит расширить финансовые возможности Азербайджана".

Об этом Report сказала российский эксперт Дарья Гревцова, комментируя введение в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), запланированного на 12 июня.

По ее словам, TANAP позволит увеличивать получаемые страной доходы и "совершенно естественно, что эта продукция будет поступать именно на рынки стран Евросоюза, потому что Еврозона – это большое количество экономически активных людей, очень развитая экономика и большая потребность в энергоресурсах".

Д. Гревцова отметила, что Россия также крайне заинтересована в том, чтобы поставлять свои энергоресурсы на рынки стран Евросоюза:

"Как известно, сейчас Россия строит вторую линию "Северного потока" и "Турецкий поток", и поставляет нефть через нефтепровод "Дружба", но, тем не менее, необходимо поздравить Азербайджан с большой экономической победой. Как это связано с интересами России? Конечно, азербайджанский газ конкурирует с российским, но Азербайджан и Россия ведут себя крайне мудро. Евросоюз хотел бы, чтобы Азербайджан и Россия жестко конкурировали, за счет чего снижались бы цены, по которым эти две страны поставляют свои энергоресурсы в страны Еврозоны. Однако Россия и Азербайджан предпочитают согласовывать свою политику для того, чтобы не привести поставки своих ресурсов к жесткой конкуренции, чтобы не снижалась цена на них. Именно поэтому сотрудничество России и Азербайджана крайне необходимо. В идеале, две державы должны составить некий совместный пул, чтобы вместе согласовывать и максимизировать цены поставок энергоресурсов для получения большей прибыли для своих компаний и бюджета".

Российский эксперт также подчеркнула, что условия для TANAP лучше, чем условия для российских "Северного потока" и "Южного потока", потому что страны Евросоюза не рассматривают Азербайджан как геополитическую угрозу:

"Именно поэтому против России максимально жестко стараются применять так называемый европейский энергопакет, а вот для Азербайджана были сделаны исключения, что, безусловно, является проявлением искусной дипломатической политики президента Азербайджана Ильхама Алиева".

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.

Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. Диаметр участка от Эскишехира до Европы (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 км. Фаза-1 будет готова принять газ для Европы к концу 2019 года.