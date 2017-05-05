Report: Волатильность цен на нефть негативно сказывается на экономике Азербайджана

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Волатильность цен на нефть на мировом рынке препятствует увеличению темпов экономического роста в Азербайджане. Аналитическая группа Report отмечает, что падение цен на нефть более чем на 10% в течение последних четырех рабочих дней говорит о продолжающейся нестабильности на рынке нефти. Поэтому таким нефтедобывающим странам как Россия, Казахстан и Азербайджан не удается нарастить объем денежной массы в обращении - ключевого фактора поддержки экономического роста.

Отметим, что объем денежной массы в обращении в Азербайджане на 1 марта составил 6 534,3 млн манатов, что на 41,4% ниже рекордного значения в июле 2014 года на уровне 11 144,4 млн манатов. Наращивание денежной массы в первую очередь стимулирует импорт, что оказывает негативное влияние на платежный баланс. Кроме того, в период кризиса излишек денежной массы увеличивает спрос на иностранную валюту.

Аналитическая группа Report полагает, что в ближайшие несколько лет не стоит ожидать восстановления стабильности на рынке нефти: "Наиболее реальным прогнозируемым вариантом для нефтяных стран является формирование бюджета, в котором в качестве базовых взяты цены в 25 долларов за баррель. Необходимо рассчитывать цены на уровне 25-50 долларов за баррель и строить экономику в соответствии с этим". Аналитики агентства считают высокой вероятность сохранения цен на уровне 50 долларов/баррель в течение ближайшего года. Однако с 2018 года вновь ожидается начало снижения цен на нефть. Таким образом, сохранение текущего уровня денежной массы в обращении и низкие темпы экономического роста неизбежны.