Report: Торговая война между США и Китаем может удешевить нефть - АНАЛИТИКА

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Торговая война между США и Китаем вызывает обеспокоенность ряда экспертов. Глава американского инвестиционного банка JP Morgan Якоб Френкель в интервью местному каналу CNBC выразил озабоченность шагами двух ведущих мировых экономик: "Нам следует вспомнить события 1931 года. В мире, где все связаны друг с другом, никто не должен думать о нанесении ущерба другому. Нынешняя ситуация представляет большую угрозу для мировой экономики".

Вчера президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары на дополнительные 100 млрд долларов. Аналитическая группа Report считает, что этот шаг наносит серьезный ущерб усилиям официальных представителей двух стран по снижению напряженности.

Пекин, вполне вероятно, предпримет ответные шаги в отношении Вашингтона, что приведет к колебаниям на мировых биржах. Большинство индексов фондового рынка может показать резкую положительную или отрицательную динамику, на товарных биржах возникнет напряженность, а цены ряда товаров, в том числе нефти, крупным импортером которой является Китай, резко изменятся.

Напомним, что с 1993 года Китай постепенно наращивает импорт "черного золота", закупая более 100 млн тонн сырой нефти в год. Противостояние с США может ослабить темпы экономического роста в стране и сократить спрос на нефть. Последствия данного процесса нетрудно представить.