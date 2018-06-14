Report: Решение ФРС прежде всего повлияло на фондовый рынок - АНАЛИТИКА

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) вчера повысила учетную ставку с 1,5-1,75% до 1,75-2%, что является вторым повышением в 2018 году и седьмым с 2015 года.

Аналитическая группа Report отмечает, что важными факторами, способствующими принятию этого решения, являются резкое увеличение объема промышленного производства в стране, снижение уровня безработицы и, как следствие, стимулирование роста цен.

Повышение учетной ставки ФРС направлено на удорожание кредитов, включая потребительские, и замедление экономического роста. Повышение ставок также побудит граждан США вкладывать средства в депозиты, а не тратить их.

Последнее решение ФРС прежде всего повлияло на фондовый рынок. В течение нескольких часов индекс S&P 500 упал на 0,4%, DowJones- на 0,47%, а Nasdaq- на 0,11%. Это связано с ожиданиями инвесторов, что долговая нагрузка предприятий может увеличиться, вследствие чего их прибыль сократится.

Выгодные для инвесторов годовые процентные ставки в США укрепят доллар по отношению к другим иностранным валютам, в том числе развивающихся стран, что может негативно сказаться на экономиках этих стран.