Report: Протекционистские решения Дональда Трампа ускорят темпы повышения ставки

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Протекционистские решения президента США Дональда Трампа ускорят темпы повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Аналитическая группа Report отмечает, что на следующей неделе ожидается подписание президентом распоряжения о внедрении таможенных пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

"Вы будете защищены впервые после долгого времени", - сказал Трамп на встрече с главами металлургических компаний в Белом доме.

Аналитическая группа Report полагает, что протекционистские решения на этом не закончатся, ЕС, Китай и другие страны предпримут адекватные шаги. Также не исключено, что правительство США введет пошлины на импорт других видов товаров и сырья.

В результате в США возникнет импортная инфляция. Металлургические компании США не смогут в короткие сроки оживить сектор и нарастить производственные мощности. Инфляция, в свою очередь, распространится на другие сектора и ускорит темпы повышения учетной ставки Федрезервом. Со второй половины года инфляция в США, скорее всего, превысит целевой уровень в 2%. В связи с чем ФРС пойдет на повышение ставки на 0,5 процентных пункта.