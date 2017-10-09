Report: Подорожание доллара в Турции и России повлияет и на Азербайджан

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Подорожание доллара в Турции и России окажет негативное влияние на курс азербайджанского маната.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что рост стоимости доллара в Турции на 4% - до 3,70 лиры, отрицательные прогнозы минэкономразвития России по курсу доллара в стране до конца этого года увеличат давление на нацвалюту Азербайджана. Если подорожание доллара в этих странах, являющихся основными торговыми партнерами Азербайджана, не приведет к аналогичным процессам и здесь, реальный эффективный курс маната начнет расти. Это, в свою очередь, ускорит импорт из этих стран в Азербайджан.

Напомним, что реальный эффективный курс маната рассчитывается с 2000 года. Минимальное значение было зафиксировано в конце 2004 года (74,2 пункта), максимальное – в феврале 2015 года (153,1 пункта). После начала финансового кризиса минимальный показатель наблюдался 1 сентября 2016 года (87 пунктов).

Аналитики Report считают приемлемым реальный эффективный курс маната в пределах 85-90 пунктов. Значительное отклонение от этого показателя неприемлемо в текущих экономических условиях: "Этот процесс можно корректировать исключительно за счет подорожания доллара. Несмотря на данную статистику, к концу года курс доллара в стране сохранит относительную стабильность. Доллар может войти в восходящий тренд в 2018 году".