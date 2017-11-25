Report: Нефть подешевеет вне зависимости от итогов саммита в Вене

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Цены на нефть на мировом рынке упадут независимо от решения, принятого на саммите ОПЕК+, который состоится 30 ноября в Вене (Австрия), полагают аналитики агентства Report.

Аналитическая группа отмечает, что рост цен на нефть до 65 долларов за баррель связан с ожиданиями продления соглашения, по крайней мере, на дополнительные 9 месяцев - до конца 2018 года. То есть, трейдеры уже определили цену нефти, исходя из положительных итогов переговоров. Поэтому, даже в случае положительного исхода саммита, подорожание нефти будет временным, и вскоре цены вновь снизятся.

Если на саммите будет решено продолжить обсуждения на следующем заседании или срок действия соглашения будет продлен менее, чем на 9 месяцев, то падение нефти ускорится.

Напомним, что цена в 65 долларов США способствовала активации производителей сланцевой нефти в США. Количество активных нефтяных установок в стране в течение недели выросло на 9 единиц. Производство увеличилось на 13 тыс. баррелей/день, до 9,658 млн баррелей/день, что является историческим рекордом. По этой причине более реальным представляется снижение цен участниками ОПЕК+ для того, чтобы подтолкнуть США к сокращению добычи.

Аналитическая группа Report прогнозирует постепенное снижение цен на Brent со следующей недели до 55 долларов за баррель.