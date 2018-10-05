Report: На рынке акций Азербайджана предпочитают закрытое размещение - АНАЛИТИКА

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что в 2017 году рынок акций Азербайджана составил 22% от общего рынка ценных бумаг, его доля снизилась до 9% по итогам второго квартала 2018 года (за исключением рынка производных финансовых инструментов).

Аналитическая группа Report сообщает, что местный рынок акций составил 10,4% рынка корпоративных ценных бумаг в 2016 году и 55% в 2017 году.

Резкий рост связан с двумя факторами: сокращением рынка корпоративных облигаций и увеличением первичного рынка акций. Первый фактор можно оценить положительно с точки зрения снижения долгового бремени частных компаний. Это связано с тем, что после начала изменения ориентированной на инфляцию экономической ситуации в 2015-2016 годах, компании стали меньше заимствовать.

Что касается второго фактора, то в 2017 году первичный рынок возрос в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом, однако операции на вторичном рынке сократились на 54%. В то же время общий объем операций на первичном рынке в первой половине 2018 года составил 429 млн манатов. Хотя в аналогичном периоде 2017 года объем таких операций составил 982 млн манатов. С другой стороны, только во втором квартале 2018 года объем вторичного рынка акций достиг 266 млн манатов, приблизительно втрое превысив весь объем фондового рынка 2017 года.

Стабильность или же низкие темпы развития вторичного рынка акций, несмотря на ускоренное развитие первичного, свидетельствует о закрытом характере финансирования посредством рынка капитала. В первой половине 2018 года из операций с акциями на общую сумму 695 млн манатов только часть на сумму 68,5 млн манатов была осуществлена на бирже. Остальные 90% - это внебиржевые сделки.

К примеру, к концу этого года акции нескольких банков планируется разместить методом закрытой подписки. Отсутствие интереса компаний к IPO (первичное публичное размещение акций) не может быть объяснено структурной слабостью рынка, поскольку общие показатели финансового рынка противоречат данному предположению. Это связано с тем, что эти компании не соответствуют листинговым требованиям.

С другой стороны, IPO, предусмотренные в Стратегической дорожной карте, могут привести к росту рынка. Усиление просвещения в этой области среди инвесторов и местных компаний играет исключительную роль в увеличении объема операций на финансовых рынках.

В настоящее время местные инвесторы больше всего проявляют интерес к акциям Международного банка Азербайджана и KapitalBank. Это можно объяснить прозрачной финансовой отчетностью банков и возможностью оценки будущих перспектив для инвесторов.