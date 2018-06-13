Report: Курс TRY/USD может достичь 4,8, если ФРС повысит учетную ставку - АНАЛИТИКА

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что власти Турции в прошлом месяце зафиксировали валютный курс (1 доллар – 4,2 лиры, 1 евро – 4,9 лиры, 1 фунт стерлингов – 5,6 лиры) в целях предотвращения напряженности на внутреннем рынке, спровоцированной удорожанием доллара на глобальных рынках, 23 мая курс доллара на валютных биржах достиг максимального значения - 4,93 TRY/USD.

Аналитическая группа Report напоминает, что Центробанк Турции за последние два месяца трижды пересмотрел учетную ставку, чтобы свести к минимуму разницу.

В последний раз 7 июня регулятор неожиданно поднял учетную ставку с 16,5% до 17,75%, создав шоковый эффект на рынке. Большинство аналитиков, комментируя возможные шаги регулирующего органа, предсказывали, что процентные ставки не превысят 0,5%. Несмотря на то, что после визита в Лондон (Великобритания) глава Центробанка Мурат Четинкая и заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек заявили, что они будут использовать все средства для предотвращения падения лиры.

После резкого повышения процентных ставок курс доллара в Турции упал до 4,46 с 4,59 лиры, но позже национальная валюта вновь начала обесцениваться. Сейчас курс равен примерно 4,65 TRY/USD. Это говорит о том, что разница между фактической ставкой финансирования на рынке и официальной учетной ставкой составляет около 1 процентного пункта. Таким образом, не исключено, что ЦБ вновь пойдет на повышение ставки для укрепления лиры.

Аналитическая группа Report считает, что турецкому правительству следует подождать с повышением процентных ставок. Потому что Федеральная резервная система США (ФРС) сейчас проводит очередное заседание. Если на нем будет принято решение повысить ставки, курс TRY/USD может достичь 4,8. В целях предотвращения этого, рост процентных ставок в Турции неизбежен. Если ФРС сохранит ставки стабильными, в этом случае позиции доллара во всем мире, в том числе в соседней стране, ослабнут, достигнув 4,4 лиры. Тем самым отпадет необходимость повышения учетной ставки.