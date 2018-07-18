Report: Факторы, влияющие на удешевление нефти на мировом рынке - АНАЛИТИКА

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть падают.

Аналитическая группа Report отмечает, что цена барреля нефти сорта Brent сейчас колеблется в пределах 71-72 долларов, в то время как в первые 10 дней июля нефть торговалась по 77-80 долларов за баррель.

Участники рынка полагают, что цены продолжат движение вниз, и в качестве причины указывают сужение разницы между спросом и предложением на рынке нефти. Это обусловлено следующими факторами:

- На последнем заседании ОПЕК 22 июня было решено увеличить объем ежесуточной добычи нефти на 1 млн баррелей, после чего Саудовская Аравия и Россия резко нарастили добычу. ОПЕК не установила квоты для каждой отдельной страны, а определила общую квоту для всех, в связи с чем ожидается увеличение производства в указанных странах;

- Добыча нефти в Нигерии растет, поскольку совместное британско-голландское предприятие Shell вернуло в эксплуатацию одно из нефтяных месторождений, эксплуатация которого была прекращена вследствие форс-мажорных обстоятельств. Тем самым, ежесуточная добыча нефти в африканской стране, как ожидается, увеличится на 200-250 тыс. баррелей;

- Спрос на нефть в Китае снижается из-за торговой войны с США. В итоге, в прошлом месяце Китай сократил импорт нефти примерно на 5%;

- Глобальный фонд Vitol, специализирующийся на торговле нефтью, изменил направление своей деятельности, начав инвестировать в ветроэнергетику. Это вызывает беспокойство нефтяного рынка;

- Вероятность применения новых санкций США в отношении Ирана снизилась, что позволит последней сохранить объемы добычи нефти;

- Ожидается, что Канада и Ливия нарастят добычу нефти.