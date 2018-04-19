Report: Факторы, влияющие на подорожание и удешевление золота на мировом рынке - АНАЛИТИКА

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В последние дни наблюдается высокая волатильность цен на золото на мировом рынке. К примеру, на прошлой неделе унция золота на товарных биржах торговалась в пределах 1334-1361 долларов США.

Аналитическая группа Report исследовала причины резкого колебания стоимости драгоценного металла, а также ожидания на рынке золота.

Следует отметить, что золото всегда востребовано как в качестве инвестиционного инструмента, так и сырья в ювелирном деле. Однако спрос на него меняется в различные периоды, в связи с чем наблюдается волатильность цен. Так, в 2011 году унция золота продавалась дороже 1 900 долларов, а уже к концу 2015 года она упала до 1050 долларов. После чего начался период восстановления цен на золото. Несмотря на то, что за последние 2-3 года золото то дорожает, то дешевеет, в общем наблюдается восходящий тренд. Это связано с нижеследующими факторами:

- Геополитические риски. Политическая напряженность на Ближнем Востоке, а также между Северной Кореей и Японией подталкивает инвесторов к поиску более безопасных рынков. В связи с этим растет, в частности, спрос на рынке золота.

- Кризис фондового рынка. Недавнее падение акций ведущих мировых компаний, в том числе технологических гигантов, повышает интерес к золоту в качестве инвестиционного инструмента.

- Торговая война между США и Китаем. Будущие макроэкономические показатели двух ведущих экономик мира вызывают беспокойство, в связи с чем усиливается приток инвестиций в золото.

Помимо этого, ряд факторов влияет на падение цен на золото. К примеру, повышение учетной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС). Международные рейтинговые агентства прогнозируют, что в этом году ФРС четырежды повысит ставку. В этом случае американская валюта подорожает, а золото, как показывает практика, упадет в цене. К тому же, при высоких ставках долларовых кредитов растут расходы на хранение золота. Это также способствует падению стоимости драгоценного металла.

Период корректировки цен на мировом фондовом рынке еще не завершился, и, как ожидается, продлится несколько месяцев. В связи с этим спрос на золото будет увеличиваться в ближайшие месяцы. С повышением геополитических рисков, темпы роста цен на золото ускорятся.