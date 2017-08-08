Report: Евро некоторое время сохранит прочные позиции по отношению к доллару

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Курс евро по отношению к основному сопернику - доллару в ближайший год сохранится в диапазоне 1,12-1,20 USD/EUR.

Аналитическая группа Report полагает, что это будет связано не столько с укреплением евро, сколько с удешевлением время от времени американской валюты. Так, падение доллара США вместе с ускорением экономики приведет к росту инфляции. Это, в свою очередь, создаст почву для продолжения процесса повышения учетной ставки и ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США (ФРС).

Отметим, что вчера глава ФРС штата Сент-Луис Джеймс Буллард и глава ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари отметили, что ФРС не повысит ставку в сентябре, но приступит к ужесточению монетарной политики. Монетарное ужесточение начнется с сокращения баланса ФРС. Напомним, что во время финансового кризиса 2007-2009 годов ФРС удалось выйти из кризиса, обеспечив финансовые рынки ликвидностью. В итоге, в этот период регулятор выкупил облигации примерно на 4,3 трлн долларов, направив наличные средства на финансовые рынки.

Сохранение курса доллара на низкой отметке в течение некоторого времени ускорит инфляцию в среднесрочной перспективе, в результате учетная ставка будет расти более интенсивно. Для этого требуется около одного года. В период повышения учетной ставки ФРС до 2,5-3% доллар будет дешевым, а евро дорогим. Затем, примерно с начала 2019 года будет зафиксировано резкое снижение курса евро, а курс USD/EUR упадет до паритета и ниже.

Аналитическая группа Report полагает, что снижение курса USD/EUR вновь начнется после заполнения технической пустоты (gap), образованной в результате резкого спада с уровня 1,20 в январе 2015 года. Несмотря на то, что заполнение этой пустоты ожидалось в прошлом году, процесс несколько затянулся и, с большой вероятностью, это произойдет в этом году. В ближайшие 6 месяцев курс ожидается на уровне 1,15-1,20 USD/EUR, в течение последующих 6 месяцев – 1,10-1,15 USD/EUR, а затем постепенно приблизится к паритету. Повышение ФРС учетной ставки приведет к росту процентных ставок, обострению проблемы ликвидности, падению сырьевых цен и финансовому кризису во всем мире.