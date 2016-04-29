​Report: Доллар продолжит дешеветь

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Курс доллара на мировом валютном рынке ослабел на фоне показателей темпа экономического роста США в первом квартале 2016 года на отметке 0,7% против ожидаемых 0,5%. Как сообщает Report, показатели экономики США ниже прогноза также снизили вероятность повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Ситуация на рынке фьючерсов свидетельствует о том, что процентные ставки в лучшем случае будут повышены в декабре. Откладывание решения ФРС о повышении ключевой ставки стало причиной удешевления доллара на глобальном валютном рынке. Курс основной валютной пары USD/EUR вырос до 1,14.

Аналитическая группа Report считает, что изменения на валютном рынке серьезно влияют на рынки сырья и процесс падения стоимости доллара продолжится: "В свою очередь, удешевление доллара привело к росту цен на нефть и золото. В течение последних двух дней золото подорожало на 2,4% - до 1 275 долларов за унцию. Это произошло на фоне отрицательных ставок в Еврозоне и Японии, неповышения ФРС ключевой ставки, а также вероятности ее снижения. Восходящий тренд цен на золото в 2016 году сохранится на фоне неопределенности на глобальных рынках и рисков альтернативных инвестиционных инструментов".

В результате девальвации доллара США по отношению к другим валютам, цена на нефть в этих странах в долларовом эквиваленте снизилась. Количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 8 единиц или 2,3% - до 343 единиц, а за последний год - на 501 единицу или 53,7%. Цена на Brent вчера, 28 апреля, выросла до 48 долларов/баррель и достигла максимальной отметки 2016 года. Сегодня нефть продается на 77% дороже январского минимума в 27,1 доллара/баррель в период кризиса на финансовых рынках.

Отметим, что сегодня консалтинговая компания Baker Hughes раскроет очередной недельный отчет о количестве активных буровых установок в США, в котором ожидается их незначительное сокращение. Аналитическая группа Report прогнозирует рост нефтяных цен до 53 долларов/баррель на фоне ослабления доллара США.