Report: Доллар на глобальном валютном рынке начнет дорожать с IV квартала этого года - АНАЛИТИКА

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Курс доллара на глобальном валютном рынке начнет расти с IV квартала этого года.

Аналитическая группа Report отмечает, что для этого есть ряд важных причин.

Прежде всего, Федеральная резервная система США (ФРС) может ускорить темпы повышения ключевой ставки на фоне усиления экономики страны. Прогнозируется, что темпы роста в этом году составят 0,5% вместо 0,25%. В конечном итоге, курс доллара может резко возрасти.

Следует отметить, что решения президента США Дональда Трампа о налоговых реформах и повышении таможенных пошлин, а также отмена закона Додда-Франка ускорят рост экономики и цен в стране. Налоговые реформы стимулируют поток инвестиций в страну, таможенные пошлины дадут серьезный толчок импортной инфляции, а отмена закона Додда-Франка увеличит объемы кредитования, что приведет к росту внутренней инфляции. В результате в этом году ключевая ставка может вырасти до 2,75%. Сейчас этот показатель составляет 1,75%.

Указанные причины приведут к тому, что к концу этого года курс USD/EUR упадет до 1,15, а в следующем году - до паритета.

ФРС может повысить ставку в 2019 году до 3,5-4%. После этого возможно восстановление стабильности экономики США и снижение курса до 0,95 USD/EUR.

Финансовые рынки, которые стабилизируются в 2020 году, столкнутся с очередной волной роста ставок в 2022 году. Ожидается, что ФРС поднимет ключевую ставку до 6-8%. В итоге, евро будет стоить 0,84 доллара.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что цена одного барреля нефти на мировом рынке упадет до 35 долларов в 2019 году и 25 долларов в 2022-ом. Унция золота может подешеветь до 1 000 долларов в 2019-м и 850 долларов в 2022 году.

Следующая волна развития мировой экономики придется на период после 2023 года. Напомним, что согласно теории циклов экономического развития ученого Николая Кондратьева, спад мировой экономики продлится 18 лет. Учитывая, что начало глобального кризиса пришлось на 2007 год, спад должен завершиться в 2025 году, а следующие 25 лет должны стать периодом экономического подъема.