Report: Давление на азербайджанский манат начнет расти с конца следующего года

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ На вчерашнем заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике принято решение вдвое сократить объем стимулирования, до 30 млрд евро в месяц (35 млрд долларов), и продлить программу еще на 9 месяцев, после чего курс евро по отношению к своему основному конкуренту – доллару снизился примерно на 200 пунктов, до 1,1630. Иными словами, курс доллара вырос на 200 пунктов.

Аналитики Report отмечают, что следующими новостями, которые повлияют на две основные валюты мира, станут объявление нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) и ожидаемое всеми повышение учетной ставки в декабре. Избрание на пост главы Федрезерва Джона Тейлора еще больше укрепит курс доллара, в результате чего курс упадет до 1,14 USD/EUR. Аналитическая группа полагает, что процесс укрепления доллара в декабре замедлится, и он вновь начнет постепенно снижаться.

"Укрепление доллара на данном этапе не окажет негативного влияния на манат вследствие высоких цен на нефть. Эпоха дешевого доллара и дорогой нефти продлится в ближайшие 8-11 месяцев. Это позволит сохранить стабильность курса маната. Дешевый доллар и дорогая нефть приведут к быстрому росту экономики США, достижению и даже превышению целевого показателя инфляции в 2%. В результате, со второй половины 2018 года следует ожидать повышения Федрезервом ставки более высокими темпами", - говорят аналитики.

Эксперты Report считают, что давление на азербайджанский манат начнет расти с IV квартала 2018 года: "Снижение глобальной ликвидности, укрепление доллара и падение цен на нефть приведут к удешевлению маната".