Рецепт от Ирана: Как стать страной - изгоем в мире

Иран зарыл себя в еще большую санкционную яму, поставляя оружие России, которая та использует в войне против Украины.

Иран зарывает себя в еще большую санкционную яму, поставляя оружие России, которая та использует в войне против Украины.

Как передает Report, все разговоры о возможном смягчении санкций ради покупок иранского газа для замещения российского, стали затихать, когда США, Великобритания и Европейский Союз призвали изучить ситуацию с поставками вооружения РФ и обсудить новые санкции в отношении Ирана. Некоторые меры уже предприняты, готовятся санкции в отношении компании, производящей беспилотники Shahed-136, и трех иранских генералов.

Старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза заявил Report, предположил, что, скорее всего, США пойдет по пути дальнейшего ужесточения санкций в отношении Ирана.

"Я бы предположил, что, скорее всего, будут введены дополнительные санкции США в отношении Ирана, как из-за поставок вооружения России, так и из-за судебного преследования иранским режимом протестующих после убийства молодой девушки со стороны полиции нравов из-за "неправильного ношения хиджаба", - заявил Брайза.

Согласно New York Times, США уже заявили о намерении ввести санкции, о готовности сделать это “без колебаний” сказал Государственный департамент.

Москва отрицает, что использует беспилотники иранского производства в Украине. Министерство иностранных дел России заявило, что Запад стремится оказать “давление” на Тегеран. Однако, на днях в интернет просочилось видео, где член Общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов, оказавшись без его ведома в прямом эфире, проговорился: "Лодку раскачивать не будем, поэтому я прошу вас сильно на этих иранских...Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают".

Согласно сообщениям СМИ, Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" в дополнение к большему количеству беспилотных летательных аппаратов. Причем, иранская сторона отвергает обвинения и не считает военное сотрудничество с РФ нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2015 года.

"Где они используются, не является проблемой продавца. Мы не принимаем чью-либо сторону в украинском кризисе как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическими средствами", — приводятся слова неназванного иранского дипломата.

Как добавил Брайза, Иран, несмотря на санкции смог разработать ракеты, беспилотные летательные аппараты, процесс обогащения урана и имеет оружейный потенциал. "Иранское оружие, которое они поставляют России, способно нанести значительный ущерб гражданской инфраструктуре Украины, особенно энергетической. Но, по-видимому, у них есть слабые места, потому что украинцы сбили до половины иранских беспилотников, атаковавших их".

Каждый раз, когда кажется, что все готовы дать Ирану новый шанс на реинтеграцию в мировое сообщество, правительство этой страны умудряется шокировать всех очередными действиями. В мире, поглощенном борьбой за права женщин, экологию и попытку остановить войну в Украине, Иран каким-то образом нарушает именно эти фундаментальные принципы, "зарывая" себя в еще глубже санкционную яму.