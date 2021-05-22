Развитие Южного Кавказа - региональная значимость Азербайджана - КОММЕНТАРИЙ

Глава государств отметил, что в регионе возникли новые условия, указав на необходимость нового подхода

20 мая состоялись обсуждения Международного центра Низами Гянджеви (МЦНГ) в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества". Участвовавший в мероприятии президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ответил на вопросы участников.

К слову, Азербайджан, несмотря на пандемию, провел 28 конференций, 90 сессий. К мероприятиям Центра присоединились участники из 60 стран. В мероприятиях выступили 370 докладчиков. Международный центр Низами Гянджеви был учрежден распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2011 года на специальном собрании, состоявшемся 30 сентября 2012 года в родном городе поэта Гяндже в рамках мероприятий, посвященных 870-летию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Неправительственная организация, продолжающая свою деятельность при поддержке президента Азербайджанской Республики, объединяет бывших глав государств и правительств различных зарубежных стран и авторитетных международных экспертов. Высшим органом управления является правление, состоящее из влиятельных мировых политических и общественных деятелей. Правление сформировано из 20 известных политиков. В Центре 53 видных члена из 25 стран Европейского континента, 6 из 2 стран Американского континента, 15 из 12 стран Азиатского континента, 5 из 4 стран Африканского континента. Сопредседателями организации являются экс-президент Латвийской Республики (1999-2007) Вайра Вике-Фрейберга, бывший вице-президент Всемирного банка (1992-2000) Исмаил Серагельдин, исполнительный директор Эльнур Алиев, генеральный секретарь Ровшан Мурадов.

С 2013 года МЦНГ провел 7 глобальных форумов и 42 заседания высокого уровня. В каждом форуме в целом приняли участие более 500 зарубежных гостей. Международный центр Низами Гянджеви, являющийся главным организатором ставшего уже традиционным Глобального бакинского форума, проводимого в Баку, и различных встреч высокого уровня, на которых обсуждаются стоящие перед миром проблемы, превратился в платформу сотрудничества на самом высоком уровне. Это было первое мероприятие, проведенное Центром во время пандемии и после Второй Карабахской войны. Политические, культурные, экономические и другие вопросы, обсуждаемые Центром, также можно рассматривать как послания международному сообществу. Это также трибуна для доведения до мира реалий Азербайджана. Обсуждения на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" могут считаться значимыми и с точки зрения оценки новой геополитической ситуации в регионе после Второй Карабахской войны.

В последнее время армянские власти и их покровители, проармянские СМИ выступают с ложными обвинениями, "традиционно" проводят клеветническую кампанию против Азербайджана, вовсю заявляя о "страданиях" армянской этнической группы. Наибольшую активность в этом проявляют государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США и Франция. Вдобавок ко всему Европарламент на последнем заседании выступил с клеветническими обвинениями против Азербайджана, став пособником армянской лжи. Европейский Союз утверждает, что в Азербайджане якобы находятся армянские военнопленные, и это несмотря на то, что армянские военнослужащие, захваченные до 10 ноября 2020 года, были возвращены.

Армянские военнослужащие, задержанные на территории Азербайджана после известного Заявления, не считаются военнопленными или заложниками. Азербайджанская сторона неоднократно доводила этот вопрос до сведения Евросоюза и других международных организаций, но они отстаивают не реальность, а армянскую фальсификацию. Несмотря на многочисленные обращения официального Баку, подобные международные организации не прокомментировали вопрос о 4 тысячах азербайджанских военнослужащих, оказавшихся в армянском плену во время Первой Карабахской войны. Этот вопрос также не был поднят перед официальным Ереваном. Поэтому проводимые Центром подобные мероприятия помогают донести реалии до внимания ряда международных организаций.

Выступления президента Ильхама Алиева как в военное время, так и на постконфликтном этапе, новая информационная стратегия играют важную роль в обезоруживании Армении и армянского лобби, иностранных антиазербайджанских сил. 11 апреля на круглом столе на тему "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", организованном Университетом АДА и Центром анализа международных отношений, глава государства, отвечая на вопросы представителей 15 ведущих мозговых центров мира, еще раз довел до внимания международной общественности новые региональные условия.

20 мая на обсуждениях Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" президент также ответил на вопросы директора по вопросам Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США в Белом Доме в 2005-2007 годах, бывшего помощника госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам и члена правления Университета Назарбаева Дэвида Меркеля, заместителя премьер-министра Грузии в 2010-2012-х годах, министра иностранных дел Грузии в 2008 году Эки Ткешелашвили, президента Украины в 2005-2010 годах Виктора Ющенко, бывшего посла США в Азербайджанской Республике Роберта Секуты, Франко Фраттини, являвшегося в 2002-2004, а также в 2008-2011 годах министром иностранных дел Италии, а в 2004-2008 годах – комиссаром Европейского Союза, Росена Плевнелиева – президента Болгарии в 2012-2017 годах, ведущего передачи Farid Zakariya GPS на телеканале CNN, известного американского журналиста Фарида Закарии, Ванга Чао - бывшего заместителя министра иностранных дел Китая в 2013-2019 годы, в настоящее время – президента Китайского народного института внешних связей, Златко Лагумджии - члена Правления, в 2001-2002 годах премьер-министра, а в 2012-2015 годах министра иностранных дел Боснии и Герцеговины, Бориса Тадича – президента Сербии в 2004-2012 годах, Эхуда Барака – премьер-министра Израиля в 1999-2001 годах, Амр Мусы - генерального секретаря Лиги арабских государств в 2001-2011 годах и министра иностранных дел Египта в 1991-2001 годах, Марии Фернанды Эспинозы – министра иностранных дел Эквадора в 2017-2018 годах и министра национальной обороны Эквадора в 2012-2014 годах, экс-президента Латвии Валдиса Затлерса, премьер-министра Бельгии в 2008-2009-2011 годах Ива Летерма, премьер-министра Румынии в 2016-2019 годах Ана Бирчала, премьер-министра Молдовы в 2015 году Кирила Габурича, генсека Организации исламского сотрудничества в 2004-2014 годах Экмеледдина Ихсаноглу, бывшего гендиректора ИСЕСКО Абдулазиза аль-Тувейджри, бывшего премьер-министра Румынии Петре Романа.

Так же как новая информационная стратегия создала условия для подробного информирования мировой общественности об армяно-азербайджанском конфликте, реалиях Отечественной войны, также она создает условия в постконфликтный период обстоятельно информировать мир о планах, связанных с будущим региона, реконструкцией и восстановлением на освобожденных от оккупации территориях, вандализме армян и его морально-правовых последствиях. На обсуждениях президент внес ясность во все вопросы, продемонстрировал системный подход.

Глава государств отметил, что в регионе возникли новые условия, указав на необходимость нового подхода: "Что касается позиции Азербайджана в связи с тем, что произошло и что произойдет, конечно, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что последние события в регионе, Вторая Карабахская война полностью изменили ситуацию. Поэтому есть потребность в новом подходе, новой повестке дня для Южного Кавказа.

Я высоко оцениваю обсуждения на тему "Региональное развитие и перспективы для сотрудничества", потому что мы нуждаемся именно в этом. Из-за факта оккупации, продолжавшейся почти 30 лет, Азербайджан однозначно изложил свою позицию, заявив, что мы не будет сотрудничать с Арменией, пока не будут освобождены территории. Считаю, что Армения и сама понимает, что допустила очень большую ошибку. Они потеряли время. Если взглянуть на ситуацию в сегодняшней Армении, то можно увидеть, что она намного сложнее, чем в период, когда Армения обрела независимость, потому что сегодня у нее нет даже армии. Она полностью уничтожена. Уже более шести месяцев страна находится в перманентном политическом кризисе. В обществе возникло большое недоверие, выдвигаются взаимные обвинения. Риторика некоторых политических лидеров абсолютно далека от каких-либо приемлемых рамок.

Словом, они потеряли время. Они лишились азербайджанских инициатив развития энергии и перевозок. Наконец, они потеряли территории, которые оккупировали. Территории, которые не принадлежали им ни с исторической точки зрения, ни с точки зрения международного права.

Сейчас после завершения конфликта - нагорно-карабахский конфликт уже урегулирован в первую очередь Азербайджаном, а затем совместным Заявлением от 10 ноября прошлого года, мы должны смотреть в будущее".

Президент коснулся также успехов регионального сотрудничества. Он довел до сведения, что проекты трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Трансадриатического трубопровода, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и других связало друг с другом все звенья в Каспийском регионе, на Кавказе и в Турции. Глава государства также сообщил участникам о значимой роли Азербайджана в реализации такого рода региональных проектов.

Говоря о роли Азербайджана на международной политической арене, президент сообщил о встречах в Баку начальника Генерального штаба Вооруженных сил России и военного командования НАТО. Говоря о связях Азербайджана с США и Россией, глава государства отметил: "Наши связи с США менее многосторонни, чем с Россией. И это понятно. Потому что наши связи с Россией имеют большую историю, и мы - соседи. Поэтому наши отношения с Россией многосторонние, охватывают, можно сказать, все сферы. Основные сферы нашего сотрудничества с США – это борьба с терроризмом, миротворческие операции как в Ираке, так и в Афганистане, в настоящее время энергетическая безопасность и ряд других направлений. Политика обеих стран, связанная с Азербайджаном, а также наша политика, связанная с этими странами, всегда была стабильной и прогнозируемой".

Ильхам Алиев указал, что после нагорно-карабахского конфликта отношения США и России с Азербайджаном будут расширяться: "Считаю, что после урегулирования нагорно-карабахского конфликта планировать будущее станет легче, потому что этот конфликт в определенном смысле препятствовал некоторым сферам сотрудничества, где мы могли иметь очень активный формат взаимодействия, однако по тем или иным причинам не имели его. Таким образом, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создает совершенно новую среду, и мы надеемся, что Россия и США продолжат придавать большое значение нашей стране".

Таким образом, в этих обсуждениях еще раз была продемонстрирована миролюбивая, инициативная, ведущая позиция Азербайджана в регионе. На мероприятии международному сообществу был направлен месседж о новых, благоприятных условиях в регионе для сотрудничества. Обсуждение еще раз подтвердило, что конфликты препятствуют развитию Южного Кавказа, сотрудничеству в регионе. Для перспективного развития региона нет альтернативы сотрудничеству, миру.