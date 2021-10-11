Разграбленные дома азербайджанцев - источник пополнения бюджета Ирана

Города, районы и села Азербайджана были разграблены в период оккупации. После освобождения земель в результате 44-дневной войны мы стали свидетелями того, что вандалы не оставили камня на камне в регионе. Мечети, места поклонения были осквернены, разрушен

Города, районы и села Азербайджана были разграблены в период оккупации. После освобождения земель в результате 44-дневной войны мы стали свидетелями того, что вандалы не оставили в регионе камня на камне. Мечети, места поклонения были осквернены, разрушены, превращены в руины. Вандалы сравнили с землей дома, которые люди строили годами, потом и кровью.

Ни для кого не секрет, что в советское время было сложно построить дом. Жители почти всех этих территорий занимались сельским хозяйством. Они работали в колхозах и совхозах, 15-20 лет копили деньги, чтобы построить дом. На момент оккупации некоторые дома все еще строились.

Центральная власть с трудом выделяла Азербайджану финансовые средства на строительство административных зданий, школ. Вандалы уничтожили и эти здания.

Когда Карабах и прилегающие районы Азербайджана находились под оккупацией, уже были известны названия иностранных компаний, осуществлявших там незаконную деятельность. После освобождения земель были выявлены многочисленные доказательства и эти факты нашли явное подтверждение.

Кто сносил и разрушал дома, школы, детские сады, больницы, родильные дома, общественные здания, кинотеатры, дома культуры, административные здания, когда земли находились под оккупацией? И куда армяне могли унести столько стройматериалов? Часть этих материалов армяне вместе со своими покровителями использовали при строительстве инженерных укреплений. Но куда делись остальные материалы?

После оккупации подтвердилось, что данные преступления армянские власти и сепаратисты совершали не в одиночку, а вместе с иранскими компаниями.

Во время оккупации в Карабахе действовали иранские компании “Мона Груп” (Рахмани, Рашиди, Азербан Хаддад), “Канкар” (Сеид Нур Эйни), “Шарифли” (Рза Шарифи), “Сулеймани” (Иззат Сулейманпур), “Арья Филиз Наб” (Расул Анзари), ”Араз Мухаджир Тиджарят“ (Кязым Сафарзаде), ”Афтаб“ (Азими Ахмедпур), ”Аразфуд“ (Джавад и Мухаммед Бимегдар), ”Нусрати“ (Рза Нусрати), Пяйан-Э Садерат“ (Давуд Джокар), ”Васиф“ (Мухаммед Джафарпур Васиф), ”Фирузнежат“ (Ахмад Фирузнежат), ”Наджафзаде“ (Наджафзаде), ”Каимифа“ (Абульфаз Матлабзаде), ”Турадж“ (Мухаммедгусейн Юсифзаде), ”Армен“ (Али Гудрати), ”Ава“ (Вахик Оханджанян), ”Краун" (Хаму Давуди), “Шоля” (Сеидали Гусейни), “Суас” (Гусейн Шади), “АМО Кимья” (Надир Ирани, Вахид Нахавендияр), “Нахид” (Мохсум Фаршбаф), “Саба Саха” (Рза Нафази), “Петроджам” (Джалил Гейдари), “Дерахшан” (Исмаил Ибрагими), “Шахсувари” (Рза Шахсувари), “Изороф” (Тахмураз Имани), “Ризшин” (Али Азхари), “Эливуд” (Гусейн Шейбани), “Тиркаран” (Мухаммед Ансари), “Мелеки” (Гусейн Мелеки), “Луба” (Али Азад Афруз), “Нардино” (Сиямек Боленди), “Культром” (Сяда Аллахвердиян), “Шадан” (Шахруз Гусейни), “Сунесар” (Насир Атаи), “Сузан” (Бехруз Джазнагю), “Новджаван гардашлары” (Джавад Новджаван), “Татйо” (Арлен Давудян), “Шахинанс” (Вахик Шахинанс), “Роберто” (Рубик Минасян), “Арби” (Варуж Айвазян), “Шахбаз” (Мухамедрза Багери), “Кюдот” (Рагим Али), “Амбрет” (Парвиз Нусрати), “Бир” (Хади Пурради Гяргяри), “Кондал” (Асгер Фадаи), “Айпекс Нур” (Афшин Насири), “Мияд” (Юнес Резайи Эгдем), "Пакнам" (Иса Имами), “Марлик” (Али Насирли Ливарджани), “Шахаб Саханд” (Джавад Рахими Намдар), “Арджуменд” (Алирза Арджуменд), “Ливарджан” (Мохсун Джанабийе), “Силис Шен” (Сеид Абульфаз Салили), “Минамеса” (Мухаммед Эслами), “Надир” (Надир Каримиян Сияхруд), “Ранд” (Рахман Бехрузи), "Траклиян" (Хамид Хорреми), “Дидар” (Алирза Халими Табризи), “Дженерал Ойл” (Ибрагим Дадаши Фарханди), “Аштарак” (Мухаммед Али Асгари), “Неджати” (Юсиф Неджати), “Алишан” (Сержик), “Хади” (Рза Хади), “Закери” (Манучехр Закери), “Апада” (Алирза Фирузменди), “Олакс” (Юсиф Чалеш), “Альфапетролиум” (Харут Асланян), “Санир” (Катузиян), “Бига” (Жерж Гадими), “АРМ Ойл” (Херник Даргукасян), “Мотошоп” (Рафик Гаргусян), “Раймонд” (Раймонд Тарвердиян), “Хармик мотор” (Хармин Манасерян), “Шин Эзгим” (Амир Азхари), “Андишейи Ираниан” (Али Алиджандухт), “Тун тун” (Серж Амирханян), ”Зохрабиан“ (братья Зохрабян) и ”Эдко" (Армен Ходобахшиян).

Интересно, чем они занимались в Карабахе? - Грабили и разрушали дома. Они инвестировали? - Нет. Они занимались грабежом на оккупированных территориях. Все, от железа до камня, кровельных материалов, было вывезено и продано на иранских рынках или Исфаханскому металлургическому заводу.

Разрушать дома, построенные азербайджанцами непосильным трудом, - это грех, но грабить, продавать и зарабатывать на этом деньги - еще больший грех. Полученный доход также является харамом. Значит, в государственный бюджет Ирана в течение почти 30 лет с азербайджанских земель поступали финансовые средства, считающиеся харамом.