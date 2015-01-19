​Прогноз: Участники рынка восстановят рыночное равновесие швейцарского франка

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Отмена верхнего предела для курса франка со стороны Национального банка Швейцарии стал неожиданным шагом для участников международного валютного рынка. Данное решение приведет в действие силы, которые в конечном итоге помогут ослабить швейцарский франк и восстановить прежнее рыночное равновесие. Об этом агентству Report заявил финансовый директор Saxo Bank Стин Блафалк (Steen Blaafalk).

"Мы были удивлены решением Нацбанка Швейцарии. Несмотря на наши сентябрьские прогнозы, мы не предвидели такого быстрого фактического сокращения. Тем не менее, ожидание этого события значительно увеличилось в последние месяцы из-за денежно-кредитной политики Европейского Центрального Банка, геополитических рисков и недостатка политических решений", - отметил С.Блафалк.

По мнению финансового директора, это был самый крупный шаг в основной валюте из когда-либо сделанных, в связи с чем на рынках в решающие часы ощущалась нехватка ликвидности: "Мы упорно работаем над предоставлением объективного обзора рынка для клиентов и пытаемся в тесном сотрудничестве с ними решить их проблемы. Наши стратеги на самом деле считают, что мощная переоценка шага приведет в движение силы, которые в конечном итоге помогут ослабить франк снова и дальше восстановится равновесие".

Эксперт подчеркнул, что уже сегодня утром клиенты некоторых брокеров передали собственные счета на управление Saxo Bank: "Мы воспринимаем это как знак доверия нашей деятельности и операциям. Кроме того, это может быть и признаком долгосрочного эффекта, включая укрепление нашей деятельности".