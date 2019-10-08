Российский эксперт: Приход новых лиц в политику станет благом для Азербайджана

Азербайджан сегодня нуждается в качественных реформах в госуправлении для сохранения лидерских позиций в регионе. Об этом Report заявил российский эксперт Евгений Михайлов, комментируя назначение Али Асадова на пост премьер-министра Азербайджана.

"На мой взгляд, в современных реалиях быстроменяющегося мира Азербайджану, как никогда, необходимы качественные реформы в государственном управлении для того, чтобы сохранять лидерские позиции, как минимум, на региональном уровне. Обновление политиков в плане того, чтобы на смену "старой гвардии" приходила молодежь - необходимость. Во всём мире происходит ротация высших эшелонов власти, призванная сделать государство более конкурентноспособным", - заявил Е.Михайлов.

По его словам, в случае, если при грамотной кадровой политике к власти пришли подготовленные экономисты, быстро ориентирующиеся в мировой политике и экономике, то для Азербайджана это станет "мощнейшим толчком для усиления экономического и политического веса страны".

Российский эксперт выразил мнение, что люди, занимающиеся экономикой, умеют хорошо не только считать, но и предлагать эффективные выходы из внешнеполитических кризисов.

"Резюмируя, могу смело утверждать, что омолаживание системы жизненно необходимо для того, чтобы государство смогло быть конкурентноспособным. Соответственно приход новых лиц в политику Азербайджана будет несомненным благом как для населения, так и в принципе для государства", - подытожил Е.Михайлов.