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Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана

Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении нового премьер-министра.

Как сообщает Report, Али Хидаят оглы Асадов назначен премьер-министром Азербайджанской Республики.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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