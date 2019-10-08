Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана

Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана

8 октября, 2019 16:17

https://report.az/storage/news/80c827fbdf89d859bfdddb3fc6e8f358/e5b9df16-66a7-45c8-b8b4-4701cb824e6e_292.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении нового премьер-министра. Как сообщает Report, Али Хидаят оглы Асадов назначен премьер-министром Азербайджанской Республики. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.