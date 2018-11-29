Президентские выборы в Грузии - Саакашвили проиграл Иванишвили - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Грузии в последний раз президент был избран всенародным голосованием. На этот раз в истории страны произошло новшество. В Грузии впервые президентом избрана женщина - Саломе Зурабишвили.

Согласно информации Центральной избирательной комиссии Грузии, независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемая партией "Грузинская мечта", набрала 59,52% голосов избирателей. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 40,48% голосов избирателей.

В связи со вторым туром президентских выборов функционировали 3705 избирательных пунктов. Результаты охватили 1970 избирательных пунктов.

Отметим, что первый тур президентских выборов состоялся 28 октября этого года. В политической кампании приняли участие 25 кандидатов. 19 кандидатов были выдвинуты от политических партий, 6 - инициативными группами.

В первом туре Саломе Зурабишвили набрала 38,61% голосов, Григол Вашадзе - 37,72% голосов. Разница в голосах между кандидатами составила менее 1%.

Признавший проигрыш в выборах кандидат в президенты от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе стал третьим с 10,99% голосов, лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили – четвертым с 3,76% голосов. На пятом месте утвердились кандидат от партии "Свободные демократы" Давид Усупашвили и кандидат от партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Каждый из них набрал по 2,26% голосов избирателей.

Хотя Саломе Зурабишвили пришла в политику в годы правления экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, ее в этой политической кампании, как независимого кандидата, поддерживала правящая партия "Грузинская мечта". Председатель партии Бидзина Иванишвили еще после первого тура заявил, что если будет второй тур, 100-процентно выиграет Саломе Зурабишвили.

До второго тура он обратился к гражданам страны и заявил, что во втором туре велик риск того, что избиратели примут неверное решение: "Второй тур в то же время хороший момент для новых возможностей и обновлений. Несколько месяцев назад я был вынужден вернуться в политику. Так, я увидел, что проблемы постепенно усугубились, для их решения отсутствует эффективный механизм".

Минувшим днем после завершения голосования Бидзина Иванишвили поблагодарил избирателей за оказанную поддержку.

Как было отмечено выше, Григол Вашадзе был кандидатом от партии "Единое национальное движение", лидером которого является Михеил Саакашвили.

Борьбу кандидатов можно расценивать как противостояние "Иванишвили-Саакашвили". Потому что каждый из двух экс-глав государства делали заявления непосредственно друг против друга.

После предварительных результатов выборов М.Саакашвили призвал население к гражданскому неповиновению. Григол Вашадзе же сказал, что обсудит будущую деятельность в Тбилиси со сторонниками. Тем не менее, он прокомментировал отношение к происходящему в избирательном процессе: "В Грузии второй тур президентских выборов, если это можно назвать выборами, проведен на фоне применения насилия. Мы решили ждать до объявления окончательного решения Центральной избирательной комиссии".

Он 29 ноября в 18 часов вечера обсудит результаты выборов в Тбилиси со сторонниками. Комментируя призыв М.Саакашвили, Г.Вашадзе сказал: "Вы знаете мое имя и фамилию? Я принадлежу своей жене и дочери, в первую очередь являюсь их сторонником. Это предложение (подразумевается гражданское неповиновение – ред.) не прозвучало с трибуны в этом штабе. Если бы я разделял такую позицию, это было бы мнением данного штаба и объединенной оппозиции. В деятельности против нас наших сторонников запугали, подкупили, использовали криминальный мир… Заработанный соперником миллион голосов не сегодня-завтра станет нашим сторонником".

Как видно из выступлений, избирательная кампания была суровой. Не исключена вероятность обострения в дальнейшем борьбы между сторонами. Для того, чтобы правящая партия и политические силы не потеряли нынешние позиции, ряд проблем должен найти свое решение.

Несомненно, обеспечение территориальной целостности – основная проблема грузинского государства. Для этого одним из основных факторов считается урегулирование отношений с Россией.

Саломе Зурабишвили в прежней своей политической деятельности выступала с нежелательными заявлениями в отношении к соседним государствам. Можно надеяться, что она больше не допустит таких ошибок.

Власть в Грузии никогда не скрывала, что предпочитает линию интеграции в Европу. Не исключено, что нынешний президент будет защищать эту линию.

Правда, по новой Конституции, Грузия – парламентская республика. Иными словами, полномочий у премьер-министра больше. Очередной президент будет избран парламентом. Тем не менее, президент продолжает оставаться основной политической фигурой государства.

Напомним, что в Грузии начавшиеся 8 октября 2016 года парламентские выборы завершились 30 октября проведением второго тура.

Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заняла 115 из 150 мест, оппозиционная партия "Единое национальное движение" – 29 мест, "Альянс патриотов Грузии" – 6 мест.

Согласно предварительным результатам президентских выборов, можно прийти к такому заключению, что партия миллиардера Бидзины Иванишвили смогла сохранить успех, достигнутый 2 года назад.