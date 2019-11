Преступления Сержа Саргсяна - награбленное в Нагорном Карабахе имущество - КОММЕНТАРИЙ

Экс-президент Армении Серж Саргсян ведет себя так, словно пришел к власти не за счет пролитой крови на мирной акции в Ереване 1-2 марта 2008 года. Его предшественник Роберт Кочарян привлечен к уголовной ответственности за это событие и сейчас находится под арестом. Если премьер-министр Армении Никол Пашинян сдержит слово и доведет это дело до конца, не исключено, что Серж Саргсян будет уголовно преследоваться как убийца армян.

Давно подтверждено, что названные экс-президенты Армении руководили геноцидом в Ходжалы.

Канцелярия Сержа Саргсяна, который в течение 10 лет занимал пост президента Армении, а до этого занимал различные руководящие позиции в стране вплоть до министра нацбезопасности, заявила, что ему принадлежит лишь недвижимость в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана: "У Сержа Саргсяна нет имущества нигде, кроме Карабаха".

В канцелярии сообщили, что прокуратура Армении готова начать расследование на основе утверждений организации "Сасна Срер". В заявлении защищаемая премьер-министром Николом Пашиняном организация называется "террористической группировкой".

Отметим, что согласно распространенной Rusarminfo информации, советник генпрокурора Армении Гор Абрамян сообщил, что зять Сержа Саргсяна, бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян подарил своему тестю особняк стоимостью 20 миллионов долларов в престижном районе Рима.

"Сасна Срер" распространила информацию о многомиллионном подарке экс-президенту.

Серж Саргсян родился 30 июня 1954 года в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди. Потому не исключено, что в Карабахе у него осталось родовое имущество. Этот факт также позволяет говорить, что он продолжает оставаться гражданином Азербайджана.

Кроме того, хоть раньше общественность и не знала о богатствах братьев, зятьев и других близких родственников, которых он назначал на высокие должности, после событий в мае 2018 года было возбуждено уголовное дело по расследованию этих вопросов. Брат Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дочь Ани объявлены в розыск.

Они обвиняются в незаконном обогащении и недекларировании имущества. Решением суда в отношении Левона Саргсяна была принята мера пресечения в виде ареста, а в отношении Ани Саргсяна и ее брата Нарека – подписка о невыезде.

Напомним, что 28 июня во время обыска в доме у Нарека Саргсяна следователи обнаружили документы на банковский вклад в размере 6,8 млн долларов на имя Левона и Ани Саргсян. Л.Саргсян с 1998 года работал послом в Сирии, Тунисе и Иордании. С 2010 года является послом по особым поручениям. Занимаемая им должность обязывает декларировать имеющееся имущество и доходы.

Kстати, во время событий 2019 года Левон Саргсян был взят в осаду оппозиционными силами в своем офисе.

Брат Сержа Саргсяна Левон был президентом благотворительного фонда "Пуник". Только в 2012 году он получил от компании Kaiqi Goup Co LTD пожертвований на более чем 7 млн долларов. В целом за этот период в фонд брата Саргсяна перечислялись пожертвования из 48 адресов, включая Yerevan Fond, Qanberci Kabrela, First telecom trading, Good prom.enterprise Ltd.

Левон Саргсян обвиняется и в злоупотреблении во время строительства магистрали "Север-Юг". Сообщается, что брат Сержа сыграл большую роль в том, что компания "Политранспорт" получила проект на строительство автомобильной дороги. Через посредника он попросил у компании 50% предполагаемой прибыли. По подсчетам Генпрокуратуры, таким образом он нанес государству ущерб в размере 50 млн долларов.

Отметим, что автотранспортная дорога "Север-Юг" пролегает через Армению до грузинских портов на Черном море, и оттуда выйдет к европейским государствам. В 2015 году Армения подписала с Евразийским банком договор на 150-миллионный кредит.

стественно, это известная часть богатств брата Сержа Саргсяна. Может возникнуть вопрос - какое отношение имеет брат к Сержу в данном вопросе? К тем, кто может так думать, есть вопрос: Почему Левон Саргсян сейчас не может заработать эти деньги? Потому что для совершения этих преступлений условия ему создал Серж Саргсян, у которого, как сейчас утверждается, имеется имущество лишь в Карабахе. Какова его доля в этих богатствах? Несомненно, при желании прокуратура Армении может это выяснить.

Неизвестен полностью объем богатств Манвела Григоряна, который в период президентства Сержа Саргсяна был депутатом и вместе с Сержем Саргсяном участвовал в оккупации азербайджанских земель.

Несколько месяцев назад Госкомитет по доходам Армении обратился в суд для выставления на торги имущества, принадлежащего экс-заместителю министра обороны, экс-депутату Манвелу Григоряну.

Напомним, что М.Григорян был задержан 19 июля прошлого года. Он обвиняется в незаконном хранении оружия, присвоении имущества. Обвинение было выдвинуто и против его супруги Назик Амирян, ее дело находится в суде.

Было установлено, что Манвел Григорян прятал на территории оккупированного азербайджанского Нагорно-Карабахского региона часть мясных консервов "Солдатский паек".

Сообщалось, что 20 июня прошлого года на оккупированной Манвелом Григоряном территории, именуемой "Ара лер", в Нагорном Карабахе было проведено оперативно-розыскное мероприятие. В результате операции наряду с мясными консервами были обнаружены и другие продовольствие и товары, не предназначенные для продажи. В этом преступлении ему помогала супруга Назик Амирян.

Сын Манвела Григоряна, бывший мэр города Эчмиадзин Карен Григорян был арестован по обвинению в присвоении государственного имущества.

Глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян вместе с руководителем Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном на пресс-конференции в сентябре этого года, посвященной событиям 1-2 марта 2008 года сообщили, что военным, переброшенным из Карабаха в Ереван с 23 февраля по 7-8 марта того года, платили деньги.

По его словам, следствие обнаружило новые детали: "В феврале 2008 году был дан приказ №0038 под особым грифом "совершенно секретно". В ходе расследования выяснилось, что согласно тому приказу, были созданы мобильные силовые группы. Адвокат Роберта Кочаряна сообщил, что эти группы создали, чтобы заместители министра обороны Гагик Мелконян и Манвел Григорян не втянули армию в политику. Эти обоснования, как минимум, несерьезные".

Он представил СМИ журнал с именами военных и суммами выплаченных им денег.

С.Хачатрян не назвал имена людей, которые платили военным. Он заявил, что если разгласит их имена, они сбегут из страны.

Утверждающие, что Серж Саргсян владеет имуществом лишь в Карабахе, вряд ли смогут отрицать прямую или окольную связь этих преступлений с Сержем Саргсяном. Спикер экс-президента может утверждать, что подразумевает карабахскую землю. Это еще большее преступление. Потому что эти земли не принадлежат ни армянам, ни Сержу Саргсяну. Эти земли – историческая, юридическая и признанная на международном уровне территория Азербайджана. С точки зрения оккупации и притязаний на земли другого спикер Сержа Саргсяна может притязать на земли и в городе Армавир в Краснодарском крае, а в Иль-де-Франс близ Парижа.

Хотели бы обратить внимание на еще один вопрос. Почему информация об имуществе Сарсяна распространилась сейчас? 22 ноября в России был задержан экс-депутат Армении, разыскиваемый по обвинению в грабеже Левон Саркисян. Его имя упоминается в списке олигархов по делу о мартовских событиях. Сейчас в данном списке упоминаются имена Самвела Алексаняна, Гагика Сарукяна и Мгера Седракяна, и они занимаются легальным бизнесом. По информации полиции, Саркисян был объявлен в розыск по уголовному делу о грабеже, хищении организованной группой имущества в особо крупных размерах. В октябре 2008 года он был заказчиком нападения с целью ограбления на особняк бывшего главы Таможенного комитета Армении Армена Аветисяна. Левон Саркисян в 1999-2007 годы был депутатом парламента Армении. Левон Саркисян один из наиболее приближенных к Сержу Саргсяну лиц.

В России находятся и другие госчиновники, которых правительство Никола Пашиняна объявило в розыск. Однако Россия не торопится отдавать их Еревану. Тем не менее, операцию по задержанию Левона Саркисяна провели совместно российские и армянские полицейские. Серж Саргсян принял предложенную США работу над "реальной демократией". После этого он примкнул к съезду Европейской народной партии. В это же время "Сасна Срер" распространила информацию о 20-милионном особняке Саргсяна. Арест экс-депутата может считаться знаком того, что Кремль отошел от Саргсяна, которым был недоволен из-за отставки. Сохранение Роберта Кочаряна под арестом создает впечатление, что Москва меняет Кочаряна с Саргсяном на Пашиняна. Она заменяет двух на одного нового человека.

Российский суд арестовал Левона Саркисяна на 40 суток. Это решение было принято на основе обращения прокуратуры.

Как бы ни было, Серж Саргсян участвовал в Ходжалинском геноциде, событиях марта 2008 года, будучи министром нацбезопасности Армении он, как минимум, был осведомлен о теракте в парламенте Армении 27 октября 1999 года. Он закрывал глаза или создавал условия для незаконного обогащения многочисленных родственников, имена которых были названы и не упоминались. Все это - более тяжкие преступления, чем владение 20-миллионным особняком. С этой точки зрения, с большой долей вероятности, общественность Армении желает видеть Сержа Саргсяна за одной решеткой с Робертом Кочаряном.