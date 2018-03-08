Предвыборная ситуация в России: 2 самолета и 1 вертолет потерпели крушение, 118 погибших - за 22 дня - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Некоторые события, которые произошли за последние 24 года, вновь заставляют вернуться к вопросу, связанному с авиакатастрофами.

17 марта 1994 года над воздушным пространством оккупированного Арменией Нагорного Карабаха был сбит иранский пассажирский самолет S-130 Herkules. В результате этого теракта погибли 32 человека, в том числе 9 детей. Погибшими оказались работавшие в Москве иранские дипломаты и члены их семей, летевшие на родину отпраздновать праздник Новруз. До сих пор никто в Армении не привлечен к ответственности за совершение этого террористического акта. По сути, иранская сторона тоже не выражает особой заинтересованности в раскрытии этого преступления.

Другое событие, привлекшее наше внимание, - крушения 6 и 7 марта этого года самолета и вертолета российских авиалиний.

6 марта при посадке на авиабазу Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский военный самолет Ан-26, погибли 39 человек, 32 из которых – военные, в том числе один генерал-майор. Причина авиакатастрофы пока не установлена. Министерство обороны России заявляет, что самолет не был подбит, и крушение произошло по причине технической неисправности. В Чечне 7 марта рухнул вертолет МИ-8. На борту вертолета было 9 человек, сообщается о 5 погибших. Предполагается, что это был вертолет российских погранвойск.

Авиакатастрофы, как и иные события, могут создать серьезные проблемы в обеспечении госбезопасности страны.

Вкратце сообщим о крушениях российских военных самолетов и вертолетов, которые произошли в 2017 и начале 2018 года.

11 февраля этого года в селе Аргуново Воскресенского района Московской области рухнул самолет Ан-148 компании "Саратовские авиалинии". В результате погиб 71 человек, один из которых – этнический азербайджанец. В апреле минувшего года в Мурманске потерпел крушение истребитель МиГ-29K ВВС России, 26 апреля 2017 года в Бурятии рухнул российский истребитель МиГ-31, 30 мая прошлого года в городе Балашово Саратовской области российский военный самолет Aн-26 совершил жесткое приземление, в результате чего погиб один курсант, находившийся на борту. 12 сентября 2017 года рухнул сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, 16 сентября минувшего года в авиакатастрофу в Воронеже попал военно-учебный самолет ЯК-130. 10 октября 2017 года при посадке на авиабазу Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский бомбардировщик Су-24М, погибли пилот и штурман. 31 декабря минувшего года в 15 км от сирийского аэродрома Хама рухнул российский боевой вертолет Ми-24, оба пилота погибли, а 28 ноября того же года упала российская ракета-носитель "Союз-2.1B" с 19-ю спутниками, в том числе 3-тонным гидрометеорологическим спутником "Метеор-M" на борту. Предполагается, что она рухнула в океан в Антарктиде. Несомненно, что перечислить все случившиеся авиакатастрофы невозможно. Информации о крушениях пассажирских лайнеров здесь практически нет.

Не менее печально обстоят дела и в соседнем Иране. С 1990 по 2014 гг. в Иране произошло 200 авиакатастроф, в которых погибли свыше 2 тысяч человек. В результате последней авиакатастрофы 20 февраля 2018 года с участием самолета ATR-72 погибли 66 человек.

Уместно напомнить, что в результате проводимой внутренней и внешней политики, а также из-за ядерной программы, США ввела в 1995 году против Ирана санкцию, действующую и поныне. Из-за этого Иран не может закупить запасные детали к пассажирским самолетам, а также новые авиалайнеры гражданской авиации.

В результате договоренности, достигнутой в 2016 году, были подписаны соответствующие контракты с Францией и другими странами. Так, в случае отмены экономических санкций против Ирана, которые были введены в 1979 году, Иран намерен закупить у западных компаний 400 новых пассажирских самолетов. Сообщается, что в связи с этим ведутся переговоры с компаниями Boeing и Airbus о заключении многомиллиардных контрактов.

Авиакатастрофы в Иране могут в какой-то степени быть объяснены длительным отсутствием обновления авиапарка ввиду санкций США. Конечно, введение санкций и нерешенность сопутствующих этому проблем указывает на бессилие иранских властей и осуждается общественностью страны. Однако санкции могут стать своеобразной завесой, скрывающей истинные причины всех этих авиакатастроф.

Приоткрыть завесу причин крушения самолетов помогает расшифровка "черного ящика", но зачастую эти сведения не разглашаются. Как правило, причинами авиакатастроф указываются такие факторы как неблагоприятные погодные условия или технические неисправности. Причины авиакатастроф в зонах конфликтов или в результате террористических актов обычно скрываются.

Чем же продиктована подобная конспирация, к чему эти тайны за семью печатями? Зачастую говорят, что сокрытие истинных причин авиакатастроф продиктовано бизнес-интересами, потому как обнародование причин крушений самолетов может подорвать доверие пассажиров к той или иной авиакомпании, а упоминание о террористическом акте – внести сумятицу среди населения страны.

Сумятица, хаос – самые опасные оружия для любого государства, способные в любой момент сокрушить его, изменить общественное устройство. Поэтому власти любой страны опасаются хаоса, предпочитая не разглашать причины многих трагедий, в том числе авиакатастроф.

К примеру, разглашение объективной информации о гибели российских солдат в военных операциях в Сирии, вызовет определенный ажиотаж, поскольку рядовому россиянину ни к чему погибать в далекой Сирии во имя не совсем понятных целей и чьих-то интересов. Большинство граждан России – люди советской эпохи, в их памяти все еще свежи воспоминания об Афганистане, Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, Кубе, Камбодже и других странах. Все понимают никчемность и ненужность этих военных операций, унесших жизни ни в чем не повинных людей.

6 марта этого года в авиакатастрофе погибли 39 российских военных. Если подтвердится версия о террористическом акте, население страны, несомненно, встретит эту новость с негодованием и протестом. Следует учесть и то, что крушение произошло близ российской военной базы, что в том числе представляет угрозу для безопасности самой базы. В результате подорвется доверие населения к властям.

За минувшие полгода погибли два генерала российской армии – Валерий Асапов и Владимир Еремеев, десятки российских офицеров были убиты в военных операциях. Генерал-майор Владимир Еремеев погиб в результате авиакатастрофы, произошедшей 6 марта. Это тот самый Еремеев, который в составе спецподразделения ГРУ принимал участие в кровавых событиях, разыгравшихся в Баку 20 января 1990 года.

18 марта в России состоятся президентские выборы

Вереница предшествующих этому трагических событий - гибель 11 февраля 71 гражданского лица, 6 марта – 39 военных в результате крушения самолета и еще пяти при крушении вертолета 7 марта отнюдь не случайна. Можно ли объяснить какой-то технической неисправностью или нелетной погодой гибель в авиакатастрофах 118 человек в течение 22 дней?! По-любому, не стоит сбрасывать со счетов фактор предстоящих в России президентских выборов.