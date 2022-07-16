О нас

Посол России посетил Шушу, кто следующий?

Посол России посетил Шушу, кто следующий? И наши друзья и наши недруги признали справедливость борьбы Азербайджана и ее результаты.
Аналитика
16 июля 2022 г. 16:55
Посол России посетил Шушу, кто следующий?

И наши друзья и наши недруги признали справедливость борьбы Азербайджана и ее результаты.

Даже руководство Армении не отрицает, что земли, которые они удерживали под оккупацией около 30 лет, являются территорией Азербайджана.

Теперь наступила новая реальность. Азербайджан очищает свои земли от окопов и мин. На освобожденных от оккупации территориях возрождаются населенные пункты, строятся дома, люди готовы переехать обратно - 2023 год может стать началом Большого переселения.

Шуша также находится в зоне, освобожденной от оккупации. Там строится жилой комплекс из 23 зданий. Первые переселенцы вернутся в крепость в конце 2023 года.

За прошедший период в Шуше был проведен ряд культурных, общественных, политических мероприятий.

В марте этого года в торжественном мероприятии в ознаменование 30-летнего партнерства Азербайджан с ООН приняла участие резидент-координатор этой структуры Владанка Андреева. Выступая на мероприятии, она отметила, что ООН высоко ценит вклад и инициативы Азербайджана и продолжит плодотворное сотрудничество с нашей страной.

После освобождения земель от оккупации послы в Азербайджане стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, почившей в бозе, не посещали эту территорию. Хотя, когда земли находились под оккупацией, сопредседатели часто ездили из Еревана в Ханкенди. Они даже проводили там встречи с сепаратистами. Но ни в одной поездке в освобожденной Шуше не побывали.

Наконец, 15 июля посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, посетив Шушу, разорвал этот порочный круг. Этот шаг представителя страны- члена СБ ООН и российского дипломата можно расценить как проявление уважения к территориальной целостности Азербайджана.

В официальных письмах и выступлениях лидеров США и Франции высоко оценивается деятельность Азербайджана в удовлетворении потребностей Европы в энергоносителях. Однако безразличие послов США и Франции к территориальной целостности Азербайджана, играющего одну из важных ролей в обеспечении интересов Запада, и к факту освобождения своих земель непонятно. Эти страны, находясь в конфликте с Россией за территориальную целостность и суверенитет Украины, воздерживаются от посещения освобожденных от оккупации азербайджанских земель.

Таким образом, представитель России посетил Шушу через 1 год и 8 месяцев. Кто из бывших сопредседателей станет следующим?

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfiri Şuşanı ziyarət etdi, növbə kimindir? - ŞƏRH

Самое читаемое

В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
11 июля 2022 г. 11:13
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi