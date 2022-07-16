Посол России посетил Шушу, кто следующий?

И наши друзья и наши недруги признали справедливость борьбы Азербайджана и ее результаты.

И наши друзья и наши недруги признали справедливость борьбы Азербайджана и ее результаты.

Даже руководство Армении не отрицает, что земли, которые они удерживали под оккупацией около 30 лет, являются территорией Азербайджана.

Теперь наступила новая реальность. Азербайджан очищает свои земли от окопов и мин. На освобожденных от оккупации территориях возрождаются населенные пункты, строятся дома, люди готовы переехать обратно - 2023 год может стать началом Большого переселения.

Шуша также находится в зоне, освобожденной от оккупации. Там строится жилой комплекс из 23 зданий. Первые переселенцы вернутся в крепость в конце 2023 года.

За прошедший период в Шуше был проведен ряд культурных, общественных, политических мероприятий.

В марте этого года в торжественном мероприятии в ознаменование 30-летнего партнерства Азербайджан с ООН приняла участие резидент-координатор этой структуры Владанка Андреева. Выступая на мероприятии, она отметила, что ООН высоко ценит вклад и инициативы Азербайджана и продолжит плодотворное сотрудничество с нашей страной.

После освобождения земель от оккупации послы в Азербайджане стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, почившей в бозе, не посещали эту территорию. Хотя, когда земли находились под оккупацией, сопредседатели часто ездили из Еревана в Ханкенди. Они даже проводили там встречи с сепаратистами. Но ни в одной поездке в освобожденной Шуше не побывали.

Наконец, 15 июля посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, посетив Шушу, разорвал этот порочный круг. Этот шаг представителя страны- члена СБ ООН и российского дипломата можно расценить как проявление уважения к территориальной целостности Азербайджана.

В официальных письмах и выступлениях лидеров США и Франции высоко оценивается деятельность Азербайджана в удовлетворении потребностей Европы в энергоносителях. Однако безразличие послов США и Франции к территориальной целостности Азербайджана, играющего одну из важных ролей в обеспечении интересов Запада, и к факту освобождения своих земель непонятно. Эти страны, находясь в конфликте с Россией за территориальную целостность и суверенитет Украины, воздерживаются от посещения освобожденных от оккупации азербайджанских земель.

Таким образом, представитель России посетил Шушу через 1 год и 8 месяцев. Кто из бывших сопредседателей станет следующим?