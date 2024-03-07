Поездка Идальго на Таити стала поводом для начала нового антикоррупционного расследования

На днях следователи провели обыск в мэрии Парижа в рамках расследования поездки ее главы Анны Идальго на французский тихоокеанский остров Таити, профинансированный за счет налогоплательщиков.

На днях следователи провели обыск в мэрии Парижа в рамках расследования поездки ее главы Анны Идальго на французский тихоокеанский остров Таити, профинансированный за счет налогоплательщиков.

По словам источника агентства "Франс-пресс" (AFP), расследование, о котором впервые сообщила газета Le Monde, было начато в ноябре на основе жалоб членов городского совета и антикоррупционной ассоциации.

В мэрию отправились специалисты по финансовым преступлениям и прокуроры из Национальной финансовой прокуратуры (PNF).

Для полноты контекста, официальной целью поездки было посещение на Таити места, где пройдут соревнования по серфингу в рамках Олимпиады 2024 года, о чем 25 октября сообщила газета Le Canard enchaîné. Однако согласно Le Parisien, Идальго отправилась в недельный частный отпуск к своей дочери, которая живет на острове близ Бора-Бора.

Сама мэр, обвинившая правительство в отставании в подготовке к олимпиаде, в последние недели подверглась жесткой критике за поездку во Французскую Полинезию всего через несколько дней после теракта в школе и на фоне напряженности в Париже после атаки ХАМАС в Израиле.

В общей сложности поездка Идальго, которую сопровождали не менее пяти членов ее кабинета, обошлась примерно в 60 000 евро, и это на фоне резкого увеличения долга города и скачка местных налогов в Париже.

По данным AFP, Идальго оправдывала свою поездку Олимпийскими играми этого года, которые пройдут, в том числе, в Теахупу, Таити.

Но факты говорят о другом. Согласно официальным данным, Идальго взяла с собой своего партнера и добавила двухнедельное личное пребывание к официальному визиту стоимостью 60 000 евро (65 000 долларов). Идальго утверждает, что она оплатила личную часть поездки, включая перелет домой.

Антикоррупционная ассоциация «AC!!! Антикоррупционная ассоциация», заявила, что ее визит действительно включал посещение дочери, которая живет на соседнем острове.

Необычные обстоятельства этой истории в том, что Идальго и не могла посетить место проведения соревнований "из-за напряженной атмосферы" после протестов местных жителей, согласно заявлению ее команды, и ее участие в мероприятии пришлось заменить на участие ее заместителя.

В ответ на критику мэр Парижа обвинила своих критиков в "женоненавистничестве". В интервью Politico Идальго опровергла сообщение Le Monde о том, что она отмахнулась от предупреждений своих советников-мужчин о поездке, назвав это сексизмом.

"Ах да, женщинам всегда нужны мужчины", - сказала она с ухмылкой. Женщины всегда "одиноки" и "авторитарны"... "смешно"".

Но Анн Идальго уже не в первый раз обвиняют в единоличном принятии решений и авторитарном стиле поведения. Ее подходы к успокоению "бурь", возникающих из-за ее решений, кажутся раскольническими и довольно агрессивными.

Реальность медийного ажиотажа, в котором оказалась Идальго на этот раз, предлагает два вывода. Если версия об авторитарности ее управления верна, то Идальго должна нести полную ответственность за свои решения. Сложно было выбрать худшее время для путешествия. Напомним, что с 2001 года, когда долг Парижа составлял 1 миллиард евро, его нынешний долг в 8 миллиардов, является во многом олицетворением расточительной и неэффективной экономической политики, в том числе и во многом самой Идальго самой, находящейся на руководящих должностях Парижской мэриикак раз с 2001.

С другой стороны, если ответственность лежит не на Идальго и ее действия были ошибкой команды, то, конечно, обвинения в "сексистском и женоненавистническом" подходе, жертвой которого она себя называет, совершенно напрасны.

В итоге Анн Идальго, похоже, снова оказалась в проблемной ситуации. Как мэр Парижа может отправиться на Таити по официальным делам, если она проводит время со своей дочерью, которая живет там, и продлевает свое пребывание, делая его частным? Как мэр города, готовящегося к Олимпийским играм, может заявить, что посетила эту территорию в целях продвижения Олимпийских игр, и при этом вернуться домой, не посетив то самое совещание, которое было целью поездки, делегировав его своему заместителю? И чем можно оправдать тот факт, что комитет по этике мэрии Парижа, назначенный ей самой, устраняет потенциальный конфликт интересов, в то время как в отношении действий Идальго начато судебное расследование?

Джамал Мустафаев