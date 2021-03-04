Почему бизнесу в Азербайджане сложно получить кредит?

В последнее время об этой проблеме все чаще стали говорить государственные структуры

Малый и средний бизнес в Азербайджане имеет сложности с доступом к финансовым ресурсам. Это одна из самых главных проблем для местных предпринимателей, которая уже не первый год находится в ТОП-3 главных преград для развития бизнеса.

В одном из последних опросов Всемирного банка и Enterprise Surveys (входит в группу ВБ) компании назвали следующие главные препятствия для бизнеса в Азербайджане:

Неформальная занятость - 28 %

% Доступ к финансам - 24 %

% Отсутствие высококвалифицированных специалистов - 15 %

% Коррупция - 8 %

% Таможенное и торговое регулирование - 7%

Под "Доступом к финансам" подразумевается не только дороговизна кредитов, но и сложности с их получением. Согласно этому же опросу, только 9% малых компаний имеют кредит, у средних компаний это 22%, а у крупных - 37%. При этом, свыше 90% всех опрошенных имеют банковские счета. Значит, причина отсутствия кредита вовсе не в отсутствии информации о банковских продуктах.

Компаниям может быть сложно получить займы по нескольким причинам: (1) есть необходимая отчетность, но компания не сможет осилить погашение кредита, (2) у компании отсутствуют необходимые документы, (3) слишком высокие процентные ставки по бизнес-кредитам.

В последнее время об этой проблеме все чаще стали говорить государственные структуры - только в феврале эту тему затронули Фонд развития предпринимательства, Агентство развития малого и среднего бизнеса и Ассоциация микрофинансирования.

Так, например, в 2020 году Фонд в 87% случаев отказывал предпринимателям в предоставлении льготного кредита под госгарантию. Объясняя причину, в Фонде указывали, что собственники бизнеса очень часто не успевают в срок подать все необходимые документы.

Список документов, необходимых для подачи запроса, небольшой. При заполнении "быстрой формы" необходимо 4 документа, при заполнении "традиционной формы" - 7 документов. Срок подачи документов 7 и 10 дней соответственно.

При этом, получить эти документы не сложно: это налоговая декларация за последние 12 месяцев, справка о том, что компания зарегистрирована и действует легально, справка о доходах (выписка из банка), смета расходов, финансовый отчет, лицензия на ведение предпринимательской деятельности (если она требуется) и так далее.

Все эти документы можно получить еще до направления запроса в Фонд. Список указан на сайте. Так, почему же предприниматели не успевают в намеченные сроки представить требуемые документы?

К сожалению, причины становятся очевидны, когда смотришь на список документов.

Финансовый отчет компании - многие представители малого и среднего бизнеса в Азербайджане до сих пор не ведут отчетов. Фискальный блокнот с учетом расходов и доходов - зачастую единственное, что можно встретить.

Но когда в компании проблемы, предприниматели винят, например, слабый маркетинг. Мол, запустить бы хорошую рекламу, а там само пойдет и бизнес встанет на ноги: будут клиенты, будут и деньги, которые покроют расходы и выведут на прибыль. А на самом деле все намного проще - в отчетах бардак и непонятно куда идут деньги. Давно можно было бы выйти на прибыль.

Правильная отчетность также помогла бы прогнозировать расходы и доходы, упростила бы развитие компании и помогла бы привлечь заемные средства. Конечно, важно и правильно организовать структуру компании, наладить грамотный менеджмент и прочее, но если фундамент гнилой, что на нем можно построить?

С этим согласен и основатель консалтинговой компании Hajinski Naghiev, экс-банкир Джалал Нагиев. В беседе с Report он отметил, что банки оценивают заемщиков на основе трех отчетов - балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, отчет о денежных потоках.

"Причиной отказа в кредите могут послужить не только проблемы с отчетностью, но и просто закредитованность клиента". Нагиев Джалал Основатель консалтинговой компании Hajinski

"Если немного упростить, то балансовый отчет показывает размер собственного капитала клиента, на основе чего банк определяет какую сумму можно предоставить взаймы и каков риск. Банк всегда следит за соотношением заемных средств к собственному капиталу. Причиной отказа могут послужить не только проблемы с отчетностью, но и просто закредитованность клиента. Отчет о прибылях и убытках нужен банку, чтобы понять, сколько клиент зарабатывает. Это позволит определить размер ежемесячных выплат. Отчет о денежных потоках, в свою очередь, помогает определить график выплат. Этот отчет показывает, с какой периодичностью потенциальный заемщик получает наличные средства", - сказал он.

Как отметил Нагиев, это не единственные нюансы, которые должны учитывать предприниматели.

"Часто, когда мы анализируем ситуацию в компаниях, то приходим к выводу, что собственник бизнеса сосредотачивает слишком много процессов на себе. На бухгалтерию в таких компаниях в лучшем случае смотрят как на отдел, который решает проблемы с налоговой. На самом деле по мере развития компании бухгалтерия должна превращаться в полноценный финансовый отдел. Это не значит, что предпринимателю можно не разбираться в финансовых вопросах. Он должен быть финансово грамотным, чтобы контролировать все процессы, а также иметь в наличии аналитические отчеты, которые показывают эффективность работы каждого отдела. Но взваливать на себя всю работу не стоит", - отметил собеседник агентства.

О необходимости налоговой декларации и регистрации бизнеса и говорить не стоит. Пандемия коронавируса показала, насколько важно вести бизнес легально. Работающие "подпольно" предприятия не смогли получить никакой помощи от государства.

В некоторых случаях работодатели игнорировали неоформленных сотрудников - оформленные смогли получить зарплаты за счет государства, а у кого не было трудового договора не получили ничего. У руководства нет денег, чтобы им заплатить, а государство не платит, потому что официально сотрудник безработный - тут только на помощь в 190 манатов можно было рассчитывать.

Конечно, у этой проблемы есть и другая сторона. Микро и малый, а порой и средний бизнес не всегда могут самостоятельно формировать нужную отчетность. Здесь может сказываться и банальная нехватка денег на квалифицированных сотрудников или нехватка опыта. Так или иначе, в такой ситуации необходима сторонняя помощь. Отчасти ее можно получить в Агентстве развития малого и среднего бизнеса. Число Центров развития малого и среднего бизнеса растет, также должен появиться Фонд развития МСБ. Первая структура может помочь компаниям получить услуги по маркетингу, продажам, управлению финансами, управлению человеческими ресурсами и пр., а вторая - предоставить более доступные финансы.

Однако центры есть не везде, а когда откроется Фонд пока неизвестно. В европейских странах с этой целью при банках действуют специальные предпринимательские клубы. Клиенты банков могут стать членами этих клубов и получить доступ к квалифицированным юридическим, бухгалтерским и другим услугам. Часто такой пакет услуг предоставляется за небольшую абонентскую плату. Подобные клубы постепенно появляются и в Азербайджане. У некоторых банков уже есть свои бизнес-клубы.

В контексте сложностей с получением кредитов также часто упоминают высокие процентные ставки.

По данным Центрального банка Азербайджана, процентные ставки по кредитам для юридических лиц на конец января 2021 года по сравнению с январем 2020 года выросли в манатах, но подешевели в иностранной валюте.

Так ставки по манатным кредитам составляют 9,37% (рост на 0,57 п.п.), а по валютным кредитам - 4,97% (сокращение на 0,36 п.п.).

Однако, на практике цифры выглядят немного иначе. Согласно порталу infobank.az, где собраны данные по продуктам местных кредитных организаций, процентные ставки по бизнес-кредитам у банков составляют около 15-20%, а иногда доходят и до 30%, у небанковских кредитных организаций - 20-30%, а иногда и 50%.

Начинающим и просто небольшим компаниям сложно работать с такими дорогими кредитами. Поэтому в стране и действуют структуры, которые предоставляют льготные кредиты. Но в этой связи либо эти структуры должны упростить порядок получения кредитов, либо же коммерческие банки должны пересмотреть свои ставки.

Финансовый аналитик Азад Гасанли