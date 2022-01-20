Пекресс в ипостаси "Божьей матери" или очередная эксплуатация христианского фактора

Франция является одной из ведущих стран Европейского союза, раздираемой множеством социальных проблем и противоречий.

Франция является одной из ведущих стран Европейского союза, раздираемой множеством социальных проблем и противоречий.

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Республиканцы", глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс рассказала о многочисленных трудностях своей страны и шагах, которые она намерена предпринять во внешнеполитической деятельности, ни словом не обмолвившись о своей предвыборной программе.

12 января кандидат в президенты посетила Армению. Говоря о цели своего визита в интервью Europe 1, Пекресс заявила, что "крайне обеспокоена вопросом христиан Ближнего Востока и защита Армении в этом смысле очень важна".

Как видно, Пекресс не шибко разбирается в политической карте мира. Общеизвестно, что Армения находится вовсе не на Ближнем Востоке, а на Южном Кавказе. Для изучения жизни христиан в странах Ближнего Востока нужно было посещать не Армению, а Ливан, Сирию, Ирак, Иран. К тому же на Ближнем Востоке христианство исповедуют отнюдь не только армяне. Так чем же продиктовано такое рвение кандидата в президенты Франции?! При более внимательном рассмотрении становится очевидно, что мадам Пекресс преследует совершенно иные намерения. Извратив географические местоположения и регионы, Пекресс нелегально посетила территорию Азербайджана через Армению. Неужто для проявления заботы о судьбах христиан Ливана нужно было незаконно побывать в Карабахе?!

Мы не намерены обсуждать предвыборную гонку во Францию, однако жаль, что политик, претендующий на пост главы государства, не соблюдает нормы международного права.

Франция является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Безответственные высказывания и действия мадам Пекресс подрывают доверие к миротворческому мандату ее страны.

Полагаем, было бы более целесообразно, если бы госпожа Пекресс обратила свои взоры на многочисленные социальные проблемы своих соотечественников, тем самым с избытком исполнив свой христианский долг.

Хотелось бы напомнить кандидату в президенты Франции о насущных проблемах ее страны:

- население Франции стареет

- уровень и качество жизни падает

- в стране нарастают межрелигиозные и межэтнические конфликты

- стремительно распространяются факты правонарушений и преступности среди мигрантов

- растет число безработных

- набирает обороты социальная зависимость

- возрастает бремя государственного бюджета Франции

- растет недовольство среди местных жителей и т.д.

Религиозный вопрос, которым так "обеспокоена" мадам в кандидаты, находится на уровне расовой дискриминации в самой Франции и принимает угрожающие масштабы, нетерпимость к различным культурам усиливается день ото дня.

Более 25 требований "желтых жилетов" до сих пор не выполнены. Они требуют созыва всенародного собрания для проведения налоговой реформы, запрета налога свыше 25 процентов в зависимости от статуса гражданина, повышения минимальной заработной платы, повышения пенсий на 40 процентов, создания новых рабочих мест, строительства новых жилых домов, сокращения банковской монополии, упразднения внутреннего долга, пожизненного запрета на избрание бывших заключенных в выборные органы. Они требовали положить конец уклонению крупных компаний от уплаты налогов, приостановить приватизацию и вернуть государству приватизированную собственность, вымести идеологию из системы образования, отменить монополию СМИ, гарантировать гражданские свободы, запретить оборот и производство пакетов, загрязняющих окружающую среду, запретить ГМО, отказаться от вмешательства в политические дела африканских стран, положить конец притоку мигрантов.

Но, видимо, Валери Пекресс бессильна в решении насущных проблем в социальной жизни Франции. Однако щедрые ассигнования и поддержка армянского лобби претендуют с лихвой возместить усердие кандидата в президенты Франции. И, как всегда, эксплуатируется религиозный фактор. Бессильная в решении проблем своей страны, мадам Пекресс пробует себя в ипостаси эдакого ярого защитника христиан, примерив маску "Божьей Матери".