Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян

Встречи глав стран способны прояснить некоторые вопросы, остающиеся неясными для общества. И порой лидеры, пытающиеся обмануть общественность своей страны ложными заявлениями, разоблачают себя именно в ходе таких встреч.

Встречи глав стран могут дать представление о повестке дня некоторых из них, несмотря на попытки скрыть их за ложными заявлениями.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается позиционировать себя как политик, маневрирующий между Западом и Россией, однако насколько это так?

До апреля 2018 года, когда Н.Пашинян и его команда пришли к власти, они занимали откровенно антироссийскую позицию. Позже он попытался завуалировать это, но его команда не изменила свою стратегию и продолжает работать в прежнем ключе.

Доказательствами слабого доверия между официальным Ереваном и Москвой являются проведение в начале ноября в Ереване антироссийской акции, увольнение бывшего министра обороны, имеющего российский паспорт Арташака Карапетяна, обвинение России в "предательстве армян", озвученное председателем комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраником Кочаряном, считающимся одним из ярых сторонников Пашиняна.

Поэтому 26 ноября на трехсторонней встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Российского Федерации Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Москва не поверила слезам Пашиняна.

В Москве, несомненно, осведомлены о телефонном звонке главы правительства Армении главе Европейского совета Шарлю Мишелю в попытках привлечь Запад к решению вопросов на Южном Кавказе.

Эти и предыдущие заявления и поведение Пашиняна Россия восприняла, как неуважение к себе, поэтому до встречи в Брюсселе была проведена встреча в Сочи. Россия также не забыла, что намеченная на 9 ноября встреча была сорвана из-за Армении.

Россию не может обойти вниманием приглашение президентом США Джозефом Байденом премьера Армении на видеоконференцию "Саммиту за демократию". Белый дом, таким образом, передает Кремлю сообщение: "Армения моя". Можно предположить, что речь идет об обязательствах перед Западом, которые взял на себя Пашинян. Иначе, как расценить то, что Армения получила приглашение, хотя уровень развития демократии здесь вовсе не соответствует этому?

Кроме того, приглашение Пашиняна со стороны Байдена можно расценивать как шаг против Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности, членом которых Армения является. Можно предположить, что президент США под предлогом демократии создает антироссийскую коалицию.

На самом деле заявление Пашиняна на сочинской встрече, что Россия - ближайший союзник Армении, можно считать своеобразным раскаянием перед Путиным. Именно поэтому его риторика в корне отличалась от выступления на пресс-конференции в Ереване от 23 ноября. Глава правительства Армении выступил в Сочи за восстановление транспортных связей, налаживание экономических связей и сотрудничество. Сочинским заявлением Н.Пашинян перечеркнул заявления, сделанные в собственной стране.

Видимо, неслучайно президент России принял его отдельно после трехсторонней встречи. Вероятно, эта встреча была больше связана с напряженностью в отношениях между Россией и Арменией.

Премьер-министр Армении и его покровители пытаются реализовать свое присутствие на Южном Кавказе через Минскую группу ОБСЕ. Их 30-летнее бездействие в связи с освобождением оккупированных азербайджанских земель доказывает это. Сейчас эти международные посредники пытаются через "Троянского коня" в лице Армении, вновь вторгнуться на Южный Кавказ, создать новый конфликт.

Сочинская встреча внесла ясность не только в отношения между Азербайджаном и Россией, но и в положение Армении. Можно предположить, что Пашинян будет лицемерить и на брюссельской встрече.