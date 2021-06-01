Парламентские выборы не принесут стабильность Армении - КОММЕНТАРИЙ

В Армении растет напряженность в преддверии внеочередных парламентских выборов. Страна словно разделилась на два полюса - между сторонниками исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна.

В Армении растет напряженность в преддверии внеочередных парламентских выборов. Страна словно разделилась на два полюса - между сторонниками исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна.

Немало единомышленников у бывшего президента Левона Тер-Петросяна и экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, которого яро поддерживает Серж Саргсян. Есть сподвижники и у партии "Светлая Армения". Главной оппозиционной силой в стране является "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. К парламентской гонке примкнули дашнаки и коммунисты. В целом, прошли регистрацию 26 политических партий и блоков. Однако основная борьба разворачивается между Пашиняном и Кочаряном.

Одним словом, на авансцене в Армении схлестнулись пророссийские и прозападные силы. Пашиняновцы хоть и считаются прозападными, но все же отвешивают реверансы Кремлю. Кочарян придерживается пророссийских взглядов. По сути, позиции бывших президентов и нынешнего армянского премьера по отношению к Азербайджану ничем не отличаются друг от друга. Во время президентства Тер-Петросяна был совершен Ходжалинский геноцид, оккупированы азербайджанские земли. Кочарян и Саргсян являются организаторами и непосредственными участниками кровавых трагедий в Карабахе.

Никол Пашинян попытался удержать земли, оккупированные этой троицей, но получил сокрушительный удар. Тем самым был развеян миф о непобедимости армянской армии. Стало очевидно, что Армения ни на что не способна без поддержки России.

До выборов в Армении осталось около трех недель, напряженность в стране нарастает день ото дня. Комментируя сложившуюся ситуацию, Левон Тер-Петросян предупредил о взрывоопасности нынешней обстановки в Армении. “Между сторонниками Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна существует ярко выраженный антагонизм. Страшно представить, что могло бы произойти, если бы эта вражда не прекратилась”, - отметил он.

Первый президент Армении убежден, что для его страны грядут тяжелые времена.

Вряд ли ситуация в Армении улучшится после выборов. Нынешний премьер - Никол Пашинян отправил в отставку многих серьезных фигур кабинета правительства: бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, экс-директора учреждения Микаэля Амбарцумяна, начальника полиции Валерия Осипяна, начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и других. Недавняя отставка исполняющего обязанности министра иностранных дел Ары Айвазяна может считаться показателем серьезного недовольства внутри правительства. Заявления об отставке написали бывший заместитель Ары Айвазяна - Гагик Галачян и пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. По сообщению местных СМИ, на этом дело не закончилось. После обнародования Николом Пашиняном плана по снижению напряженности на границе с Азербайджаном, произошли массовые отставки в министерствах иностранных дел и обороны и даже в Службе национальной безопасности. 4 заместителя министра иностранных дел Армении, а также заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Степан Галстян подали заявления об отставке.

Плачевная ситуация царит и в рядах армянской армии. В отношениях между начальником Генштаба Вооруженных сил Артаком Давтяном и исполняющим обязанности министра обороны Вагаршаком Арутюняном сквозит напряжение. Как пишет "Жоховурд", есть разногласия и в армейском руководстве. По неофициальным данным А.Давтян не согласует свои приказы и поручения с министром обороны В.Арутюняном. Судя по информации, главным действующим лицом Генштаба является Аршак Карапетян. Вагаршак Арутюнян почти ежедневно консультируется по разного рода вопросам с министром обороны России Сергеем Шойгу. Все это лишний раз свидетельствуют о нестабильности в рядах армянской армии.

27 мая армянская разведывательно-диверсионная группа пересекла государственную границу, попытавшись заминировать азербайджанские территории и совершить иные провокационные действия. В результате были задержаны 4 офицера из одной группы и двое - из второй, в целом, 6 человек.

По словам Никола Пашиняна, их похитили при установке опознавательных знаков на заминированных территориях на границе. Вместо того, чтобы извиниться за случившееся, Пашинян откровенно лгал, поставив своих военных в нелепое положение.

В последние дни появляются сообщения о смертельных случаях в армянской армии. 26 мая стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с убийством военнослужащего армянской армии Мхера Ованнисяна. Министерство обороны заявило, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием. Однако позже Следственный комитет сообщил о том, что солдат покончил жизнь самоубийством.

Вряд ли ситуация в Армении нормализуется после 20 июня. Стороны не просто соперники, а непримиримые враги. Не исключено, что после выборов в Армении будет предпринята попытка решить проблемы вооруженным путем. Об этом можно судить исходя из опыта прошлых лет и расположения фигур на политической арене Армении.

Таким образом, маловероятно, что в ближайшие годы в Армении установится стабильность.