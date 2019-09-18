Отставки в Армении - Пашинян, остановись! - КОММЕНТАРИЙ

Мир тесен, как ни крути! О происходящем на одном полюсе земного шара сразу становится известно на другом, так что шила в мешке не утаить. Эту простую истину, очевидно, запамятовали армянские власти. Оттого и пытаются изображать оптимизм там, где впору волком выть. А информация тем временем красноречиво выдает действительность.

На днях команду Пашиняна покинул директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. А чуть ранее газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники в правительстве опубликовала нелицеприятную характеристику главы армянского правительства: "С премьер-министром Армении Николом Пашиняном трудно работать, он нервный, вспыльчивый, может даже оскорбить". Подчеркивалось, что Артур Ванецян написал заявление об уходе, но после воззвания Пашиняна все же решил остаться: "Эти сведения быстро опровергли соответствующие органы, однако Армения - маленькая страна и подобная информация, которая, как правило, соответствует действительности, распространяется довольно быстро. Мы попытались выяснить дополнительные сведения об этой отставке, близкие к правительству источники сообщили нам примечательные сведения. Сказали, что не только Артур Ванецян, но и почти все члены правительства периодически пишут заявления об увольнении, потом эти заявления рвет премьер-министр или сами заявители. Такие заявления писали и вице-премьеры, и министры, и мэр города. Дело в том, что работать с Николом Пашиняном нелегко: он быстро раздражается и неуравновешен, когда сердит, может оскорбить человека, сказать - напиши заявление и уходи. Потом остывает, иногда сожалеет, но люди тяжело переносят подобное поведение и пытаются оставить все и уйти", - пишет "Грапарак".

Артур Ванецян родился в 1979 году. Окончил Армянскую академию сельского хозяйства, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, а затем Академию ФСБ России. В 2016-2018 гг. занимал пост заместителя начальника ереванского управления Службы национальной безопасности, а с 10 мая 2018 года возглавил эту Службу. Несмотря на российское образование, Ванецян всячески пытался казаться преданным соратником прозападника-Пашиняна.

Так почему же подал в отставку Ванецян? Что кроется за этим? Стала ли тому причиной неуравновешенность Пашиняна, связи с Россией, разногласия с главой правительства по карабахскому вопросу, оплошность в ходе телефонного разговора, исчезновение документов по мартовским событиям? Еще в мае нынешнего года Ванецян заявил, что знает о пропаже документов по событиям марта 2008 года, но не может раскрыть детали. Он заявил, что еще до "бархатной революции" эти документы были уничтожены прежними властями страны. Никто не знает точного количества и содержания похищенных и уничтоженных документов по делу. Никол Пашинян назвал это преступлением.

Почти год назад, 11 сентября, в интернет просочился телефонный разговор между директором Службы национальной безопасности Армении Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. В ходе беседы, длившейся более 8 минут, обсуждался арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела против бывшего генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Микаеля Арутюняна.

В своем заявлении об отставке Артур Ванецян заявил, что предпринял этот шаг для пробуждения правительства. Красноречивое "Остановитесь!" в конце заявления говорит о разрушительной деятельности Никола Пашиняна и усугубляющихся разногласиях в его правительстве. Ранее Ванецян предупреждал о намерении некоторых сил сместить Пашиняна. Небезосновательно предположение о том, что причиной отставки Ванецяна стало его недовольство отношением Пашиняна к России. Так или иначе, российский фактор является ключевым в его отставке. По неофициальным данным, может быть уволена и мать Ванесяна - Маргарита Азарян. В июне 2018 года она была назначена начальником отдела кадров и управления персоналом премьер-министра. Пашинян освободил ее от занимаемой должности в апреле нынешнего года. После этого Маргарита Азарян была назначена помощником президента Армении Армена Саркисяна. В 1998-2002 гг. она руководила президентской канцелярией. Иными словами, работала в команде Роберта Кочаряна. Видимо, именно должность М.Азарян позволила Ванецяну продолжить образование в России.

Экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян, находясь в оккупированном Нагорном Карабахе, обсудил с руководством террористического режима возможность создания армянских населенных пунктов на берегу реки Араз и переселения сюда армян. "Мы не отдадим Азербайджану ни пяди Карабаха", - заявил он, подтвердив оккупационную сущность правящего режима Армении.

Тем временем, помощник Никола Пашиняна призвал Ванецяна не терять офицерской чести. Вице-спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что затрудняется комментировать отставку бывшего шефа. По сообщению армянских СМИ, после Ванецяна в отставку будут отправлены министр обороны Давид Тоноян и начальник полиции Валерий Осипян. 16 сентября в первом чтении были приняты поправки в документ о назначении руководителей силовых структур. Поправки позволят премьер-министру назначить на должность начальника полиции и Службы нацбезопасности любого гражданина Армении, прожившего в стране 4 года, достигшего 25 лет, даже не будь он специалистом в этих областях. Тем самым Пашинян юридически обосновал свои будущие кадровые перестановки. Весьма вероятно, что на место бывшего директора будет назначен заместитель начальника полиции Армении Ваге Казарян. Упоминается и имя экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна. А значит, в Армении грядет череда отставок.

Еще вчера парламентская фракция правящего блока "Мой шаг" начала процесс по лишению полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна. Причиной тому называют превышение полномочий и должностные нарушения. Окончательное решение по этому вопросу будет вынесено Конституционным судом. Следует отметить, что Конституционный суд принял решение об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Во все времена мудрые люди советовали правителям не руководствоваться гневом, эмоциями и амбициями, поскольку такие правители имеют обыкновение допускать ошибки. 16 сентября Никол Пашинян озвучил нереальные экономические показатели, хотя до сих пор никак не может решить проблему с химзаводом "Наирит". Как он сам заявил на пресс-конференции в Ванадзоре: "Обещающих вложить инвестиции больше тех, кто делает реальные предложения". Отметим, что этот завод считается стратегическим предприятием Армении. Владелец завода - компания Rhinoville Property Limited. "Наирит" производит хлоропреновый каучук. В начале 2014 года правительство Армении заявило о проведении переговоров с российской компанией "Роснефть". Однако в сентябре 2014 года министр энергетики Армении заявил о том, что не осведомлен о намерении "Роснефти" вкладывать средства в завод. С 2008 года производственный процесс был прекращен ввиду снижения спроса на продукцию. Осталась нерешенной еще одна проблема. Поскольку не были выполнены требования работников компании Sanitek, улицы Еревана вовремя не подметаются, мусор не выносится.

Несмотря на возражения США, армянские военные в составе российских войск продолжают свою деятельность в Сирии. На пресс-конференции Никол Пашинян коснулся и нагорно-карабахской проблематики. По его словам, решение должно удовлетворять стороны конфликта, иначе "Карабах - это Армения, и точка!" Своим поведением, нервозностью и нетерпимостью Пашинян пытается показать, кто в доме хозяин, протестуя тем самым против давления на него в карабахском и сирийском вопросах. При чем делает это с упорством, граничащим с узколобостью. Складывается такое впечатление, что карабахский вопрос - своего рода палочка-выручалочка, к которой армянские власти прибегают и увязая в болоте, и "возвышаясь к Олимпу".

В этом контексте напрашивается вопрос: пробудит ли армянского премьера отставка Ванецяна?!