От краха экономику Армении удерживают диаспора и мигранты

По данным ООН, 30% армянского населения так или иначе являются трудовыми мигрантами

В 2020 году экономику Армении спасли денежные переводы мигрантов и диаспоры. Недавно с таким заявлением выступили в Евразийском банке развития.

Сперва коронавирус, а затем поражение во Второй Карабахской войне нанесли сокрушительный удар по армянской экономике.

Армения бедная страна, чья экономика страдает от структурных проблем. Ее экономика сильно зависит от денежных переводов и инвестиций из России и стран Европы.

В 2019 году денежные переводы в Армению составили 1,5 миллиарда долларов США, что составляет 11,4% ВВП страны. Ограничения на передвижения и посещения стран, которые были введены многими странами из-за коронавируса, оказали разрушающий эффект на экономику Армении.

К слову, за годы Армения смогла несколько улучшить ситуацию с переводами. Например, в 2004 году денежные переводы составляли почти 20% ВВП страны.

Согласно исследованиям Международной организации по миграции, из почти 3-миллионного населения Армении около 261,5 тысяч человек живут за счет денежных переводов. Это почти 10% населения страны. 98% всех переводов расходуются на обычные потребительские нужды, включая еду. При этом, 9 из 10 армянских мигрантов едут на заработки в Россию.

По данным ООН, 30% армянского населения так или иначе являются трудовыми мигрантами. В 2019 году Армения вошла в ТОП-20 по этому показателю в мире. В России большинство армянских мигрантов работают в таких сферах как строительство, торговля, обслуживание, транспорт (данные Организации экономического сотрудничества и развития).

Вдобавок к этому, внутренний рынок труда в Армении банально не в состоянии абсорбировать столько рабочей силы, которая осталась внутри страны из-за пандемии.

Поэтому когда в I квартале 2020 года переводы из РФ в Армению упали почти на 17%, это моментально сказалось на экономике. Кстати, именно поэтому, понимая всю болезненность ситуации, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета попросил снять ограничения по въезду граждан Армении в страны ЕАЭС .

Причем, наблюдается определенный замкнутый круг: основу экономической активности Армении составляют сфера торговли и услуг, промышленность, импорт и частные денежные переводы.

Армянские мигранты отправляют деньги домой своим родным и близким, те тратят эти средства на импортную продукцию, фрукты, овощи и пр. В результате, денежные переводы приводят к росту показателей импорта и объема товаров и услуг. Вот и получается, что на бумаге экономическая активность растет, а на деле это просто иллюзия развития экономики.

Существенные деньги в Армению вливают представители диаспоры. Для того, чтобы увеличить их вложения в страну правительство Никола Пашиняна в 2018 году решило выпустить диаспорные облигации (diaspora bonds). Подобный способ инвестирования есть, например, в Нигерии и Эфиопии. Уставшим содержать свою родину представителям диаспоры предложили не направлять деньги в фонды и на благотворительность, а инвестировать. Иными словами, нашли новый способ вытягивать из них деньги.

Совсем от полного краха Армению спасло летнее ослабление карантинных мер в разных странах, в том числе и в России. Мигранты, оставшиеся в РФ, смогли вернуться к работе на стройках, кафе и других местах. Это позволило им накопить определенные средства, которые в III квартале были направлены в свои страны. Благодаря этому, в III квартале 2020 года денежные переводы из России в страны СНГ достигли двухлетнего максимума.

В случае с Арменией, дополнительную роль сыграла война с Азербайджаном. Деньги отправлялись не только для содержания своих семей на родине, но и для поддержки тех, кто остался без работы или дома.

Говорит о тяжелой ситуации и индекс Джини - показатель неравенства распределения доходов среди населения. Чем выше показатель, тем больше неравенство. Обычно минимальный и максимальный показатели берутся за 0 и 1. Но встречается и процентное написание от 0 до 100%.

В Армении по итогам 2018 года (более поздних данных пока нет) индекс Джини составлял 34,4%. С середины 2000-х годов этот показатель в Армении только растет.

В Армении в отличие от других стран региона серьезный разрыв наблюдается уже между бедным и средним классом. В других странах сильный разрыв обычно наблюдается между бедными и богатыми.

Согласно одному из исследований Всемирного банка, даже хорошее образование и значительные усилия не способствуют росту благополучия населения в Армении, потому что бедные и богатые имеют неравный доступ к рынкам.

Экономическая ситуация в Армении, как уже говорилось выше, плачевная. В третьем квартале ВВП страны сократился на 9,1%. Евразийский банк развития ожидает в этом году сокращения экономики Армении на 6,4%, а МВФ вовсе ожидает 7%-ый спад. В правительстве Армении менее оптимистичны - они ждут сокращения на 7,9%.

Что ждет экономику страны в будущем сказать сложно. Сейчас в Армении назревает гражданская война и если ее избежать не удастся, то ситуация в экономике намного ухудшится и уже понадобится не один год, чтобы вернуться к докризисным показателям.

Азад Гасанли, финансовый аналитик